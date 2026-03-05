Arco storico, Fossato di Vico capitale della finale FITAST. Ricordato Daniele Armillei

Si è svolta domenica 1 marzo a Fossato di Vico, in località Vercata, la finale del Campionato Invernale della FITAST, in uno scenario naturale di straordinaria bellezza. L’evento è stato organizzato dagli Arcieri Castrum Fossati, compagnia storica di Fossato di Vico e tra le realtà fondatrici della federazione.

La manifestazione ha accolto un numero record di partecipanti: ben 210 arcieri provenienti da Marche, Umbria, Toscana e Sicilia. Un risultato che testimonia la crescente passione per il tiro con l’arco storico e il forte richiamo che la finale invernale FITAST rappresenta nel panorama nazionale.

Primo dell’inizio delle gare è stato osservato un minuto di silenzio per ricordare l’amico e maestro di tiro con l’arco Daniele Armillei. Il presidente Giuliano Cerioni ha dedicato parole sentite in sua memoria, sottolineando il valore umano e sportivo di Daniele, un grande appassionato di tiro con l’arco che aveva portato questa disciplina anche nelle scuole del territorio.

Daniele è stato un punto di riferimento per intere generazioni di arcieri del territorio, da Nocera Umbra a Gualdo Tadino: tutti, o quasi, sono passati per le sue mani e per il suo modo di insegnare, sempre calmo e pacato. Con discrezione e competenza, sapeva trasmettere passione in tutto ciò che faceva, lasciando un segno profondo non solo dal punto di vista tecnico, ma soprattutto umano.

La competizione si è svolta su un percorso di 20 piazzole, dislocate nei punti più caratteristici dell’oasi. Gli arcieri si sono confrontati su sagome animali 3D, mettendo alla prova precisione, concentrazione e spirito sportivo in un ambiente naturale che ha esaltato il fascino della disciplina.

Al termine della gara, molte compagnie si sono organizzate autonomamente per il pranzo, approfittando delle aree pic-nic presenti nella zona e godendo così della natura incontaminata dell’Oasi della Vercata, in un clima di amicizia e condivisione che da sempre contraddistingue il mondo arcieristico storico.

Nel pomeriggio si sono svolte le premiazioni, alla presenza del sindaco di Fossato di Vico, Lorenzo Polidori, che ha voluto anch’egli rinnovare il ricordo di Daniele Armillei. Il primo cittadino ha inoltre espresso l’auspicio che la manifestazione, giunta ormai alla sua quinta edizione, possa diventare un appuntamento fisso e sempre più centrale nel panorama arcieristico della FITAST.

Le premiazioni hanno riguardato sia la gara della giornata che l’intero Campionato Invernale FITAST, con riconoscimenti assegnati alle categorie individuali e alle squadre.

In queste competizioni hanno brillato in particolare gli arcieri Castrum Collis Palumbi di Colpalombo, che hanno conquistato diversi titoli nazionali, sia a squadre che individuali, e numerosi podi. Successi per le squadre Arco Storico, con Mauro Ragni, Alessandro Cinquepalmie Mirco Falleri, e Arco Foggia Storica, con Stefano Berellini, Patrizio Capitani, Fausto Bellucci: entrambe sono Campioni Nazionale 3D FITAST.

Sul piano individuale Mauro Ragni, nella categoria Messere Arco Storico, e Stefano Berellini, nella categoria Messere Arco Foggia Storica, si sono laureati Campioni Nazionali; Valentina Dragoni vicecampionessa nazionale nella categoria Madonne Arco Storico, Patrizio Capitani vicecampione nazionale nella categoria Messere Arco Foggia Storica, e Marta Arcelli, terza classificata nazionale nella categoria Madonne Arco Storico.