Gualdo Tadino, “Basta aver paura”: sabato al via il corso di autodifesa femminile

Sabato 7 marzo dalle 10 alle 12 prende il via il corso di protezione personale e anti aggressione femminile “Basta aver paura, impara a difenderti”. L’iniziativa, rivolta alle donne di ogni età, si terrà presso la Mediateca swl Museo dell’Emigrazione, in piazza Soprammuro, e prevede un percorso teorico e pratico articolato in cinque lezioni da due ore ciascuna, in programma il 7, 14, 21 e 28 marzo e il 12 aprile prossimi.

Il corso, finanziato dal Comune di Gualdo Tadino e promosso dalla Commissione Pari Opportunità in prossimità della Giornata Internazionale della Donna, rappresenta il primo appuntamento del calendario “Pari opportunità (h)a + colori“, il programma di eventi dedicato alla promozione della parità di genere, della partecipazione e della crescita culturale e sociale della comunità.

Il percorso formativo, realizzato con la collaborazione di Gessica Collarini e il supporto tecnico del Team White Wolf insieme a Mario Benedetti, affronterà diversi aspetti legati alla sicurezza personale: dal riconoscimento delle situazioni di pericolo alla gestione dello stress, fino all’apprendimento di tecniche di difesa e liberazione da prese, con simulazioni pratiche in situazioni controllate. L’obiettivo è fornire strumenti concreti di prevenzione, consapevolezza e tutela personale, accrescendo la capacità di gestire situazioni di rischio e la paura.

L’iniziativa è stata presentata giovedì 5 marzo nella sala consiliare del Municipio alla presenza del sindaco Massimiliano Presciutti, dell’assessore al Welfare e Cultura Gabriele Bazzucchi, e, in rappresentanza della Commissione Pari Opportunità, Gessica Collarini e dall’istruttore Mario Benedetti.

Per info sul corso e iscrizioni è possibile contattare il numero 379 2270793.

Il corso rappresenta il primo appuntamento del calendario “Pari opportunità (h)a + colori”, che durante il 2026 proporrà una serie di tavole rotonde, incontri pubblici ed eventi culturali che coinvolgeranno imprenditori, editori, professionisti e operatori del mondo artistico locale, con l’obiettivo di favorire il dialogo, la condivisione di buone pratiche e la costruzione di reti professionali attente ai valori delle pari opportunità.

Particolare attenzione sarà dedicata alla formazione dei giovani attraverso momenti di incontro orientati alla crescita personale e professionale e alla valorizzazione di modelli virtuosi. I temi affrontati spazieranno dalla musica allo sport, dall’innovazione all’imprenditoria, fino allo sviluppo delle competenze trasversali utili ad affrontare il mondo del lavoro e dell’autoimprenditorialità.

“Con la programmazione per l’anno 2026, la Commissione Pari Opportunità si conferma un contenitore dinamico e propositivo, capace di intercettare i bisogni del nostro territorio e trasformarli in azioni concrete,” affermano la presidente della Commissione, Alessia Raponi, e l’assessore delegato al Welfare, nonché membro effettivo dell’organo consultivo, Gabriele Bazzucchi.

“Le attività e i servizi che proponiamo per quest’anno non sono solo momenti di riflessione, ma veri e propri strumenti di empowerment per le nuove generazioni. Crediamo fermamente che la cultura della parità passi attraverso la valorizzazione del merito e il confronto diretto con chi, nel mondo dell’impresa, dell’arte e dello sport, ha saputo trasformare un’idea in una realtà d’eccellenza”.

“L’obiettivo di questo calendario 2026 è duplice – concludono Raponi e Bazzucchi – Da un lato rafforzare la rete sociale di Gualdo Tadino, dall’altro offrire ai giovani modelli virtuosi e competenze trasversali fondamentali per il loro futuro professionale. Siamo orgogliosi di sostenere un percorso che mette al centro l’inclusione sociale come motore di sviluppo per l’intera comunità”.

“Ringrazio l’assessore Bazzucchi e i membri del Consiglio Pari Opportunità del Comune per il prezioso lavoro che stanno portando avanti, Gessica Collarini per la sensibilità mostrata su questi temi e Mario Benedetti, una figura sempre molto attenta ai bisogni degli altri, che sa unire insieme professionalità e umanità – ha concluso il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti – Vi invito numerose a partecipare a questo interessante corso che partirà sabato prossimo presso la Mediateca”.

Programmazione eventi 2026 – Pari opportunità (h)a + colori

7-14-21-28 Marzo 2026 e 12 Aprile 2026

Ciclo di lezioni di difesa personale presso Mediateca Museo Emigrazione “Pietro Conti” ore 10-12.

Percorso formativo teorico e pratico di difesa personale rivolto alle donne di ogni età, con personale qualificato e specializzato.

Sabato 7 marzo 2026 ore 21:00

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, 8 marzo, serata di contaminazione artistica presso il Teatro comunale Talia con i gruppi “The Time Machine” e “Rico Blues Combo – Blues e altre storie” con intermezzi teatrali dell’associazione “Note di Teatro” e momenti di riflessione tematica. Un evento celebrativo dedicato all’espressione artistica e al talento femminile.

Domenica 8 marzo 2026

Pranzo di solidarietà ore 13 presso la taverna di San Facondino, incasso a favore dello sportello antiviolenza che aprirà presso la frazione di Cerqueto, in collaborazione con il Centro Antiviolenza della Zona Sociale 7 coordinato dall’associazione “Libera…Mente Donna”.

Marzo 2026

Inaugurazione dello sportello antiviolenza presso la frazione di Cerqueto, in collaborazione con il Centro Antiviolenza della Zona Sociale 7. Un presidio stabile a supporto delle donne, con la presenza di personale specialistico e accuratamente formato. Taglio del nastro a Cerqueto e momento di riflessione presso la Mediateca Museo Emigrazione “Pietro Conti”.

Venerdì 8 maggio 2026 – Giornata dell’Europa

Tavola rotonda con imprenditori del territorio per discutere le principali sfide europee in tema di lavoro, sostenibilità, impresa e sviluppo del territorio.

Venerdì 29 maggio 2026 – in occasione del 2 giugno – Festa della Repubblica

Proiezione cinematografica tematica. Proiezione di un film dedicato ai valori fondanti della Costituzione italiana, seguita da momenti di riflessione e confronto.

Settembre 2026

Giornata tematica relativa alla sartoria femminile e all’arte sartoriale delegata a i Giochi de le Porte.

Venerdì 16 ottobre 2026 – Giornata Internazionale dell’Alimentazione

Tavola rotonda con professionisti del settore alimentare, sanitario, psicologico ed educativo per promuovere una corretta alimentazione e il benessere psicofisico della cittadinanza.

Domenica 25 ottobre 2026

Camminata Rosa. Evento dedicato alla prevenzione del tumore al seno, aperto a tutta la cittadinanza, per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e della salute.

Sabato 21 novembre 2026 – in occasione del 20 novembre – Giornata Internazionale della Televisione

Incontro sulla comunicazione. Confronto con giornalisti ed editori sul ruolo dei media, dell’informazione e della comunicazione responsabile nella società contemporanea.

Mercoledì 25 novembre 2026 – Giornata Internazionale contro la Violenza di Genere

Programma composito per ricordare le donne vittime di violenza: celebrazione religiosa, momenti musicali e riflessioni tematiche, in concomitanza con la festa di Santa Caterina d’Alessandria, patrona della ceramica.