Gualdo Tadino, “Basta aver paura”: sabato al via il corso di autodifesa femminile

Di
Redazione Gualdo News
-

Sabato 7 marzo dalle 10 alle 12 prende il via il corso di protezione personale e anti aggressione femminileBasta aver paura, impara a difenderti”. L’iniziativa, rivolta alle donne di ogni età, si terrà presso la Mediateca swl Museo dell’Emigrazione, in piazza Soprammuro, e prevede un percorso teorico e pratico articolato in cinque lezioni da due ore ciascuna, in programma il 7, 14, 21 e 28 marzo e il 12 aprile prossimi.

Il corso, finanziato dal Comune di Gualdo Tadino e promosso dalla Commissione Pari Opportunità in prossimità della Giornata Internazionale della Donna, rappresenta il primo appuntamento del calendario “Pari opportunità (h)a + colori“, il programma di eventi dedicato alla promozione della parità di genere, della partecipazione e della crescita culturale e sociale della comunità.

Il percorso formativo, realizzato con la collaborazione di Gessica Collarini e il supporto tecnico del Team White Wolf insieme a Mario Benedetti, affronterà diversi aspetti legati alla sicurezza personale: dal riconoscimento delle situazioni di pericolo alla gestione dello stress, fino all’apprendimento di tecniche di difesa e liberazione da prese, con simulazioni pratiche in situazioni controllate. L’obiettivo è fornire strumenti concreti di prevenzione, consapevolezza e tutela personale, accrescendo la capacità di gestire situazioni di rischio e la paura.

L’iniziativa è stata presentata giovedì 5 marzo nella sala consiliare del Municipio alla presenza del sindaco Massimiliano Presciutti, dell’assessore al Welfare e Cultura Gabriele Bazzucchi, e, in rappresentanza della Commissione Pari Opportunità, Gessica Collarini e dall’istruttore Mario Benedetti.

Per info sul corso e iscrizioni è possibile contattare il numero 379 2270793.

Il corso rappresenta il primo appuntamento del calendario “Pari opportunità (h)a + colori”, che durante il 2026 proporrà una serie di tavole rotonde, incontri pubblici ed eventi culturali che coinvolgeranno imprenditori, editori, professionisti e operatori del mondo artistico locale, con l’obiettivo di favorire il dialogo, la condivisione di buone pratiche e la costruzione di reti professionali attente ai valori delle pari opportunità.

Particolare attenzione sarà dedicata alla formazione dei giovani attraverso momenti di incontro orientati alla crescita personale e professionale e alla valorizzazione di modelli virtuosi. I temi affrontati spazieranno dalla musica allo sport, dall’innovazione all’imprenditoria, fino allo sviluppo delle competenze trasversali utili ad affrontare il mondo del lavoro e dell’autoimprenditorialità.

Con la programmazione per l’anno 2026, la Commissione Pari Opportunità si conferma un contenitore dinamico e propositivo, capace di intercettare i bisogni del nostro territorio e trasformarli in azioni concrete,” affermano la presidente della Commissione, Alessia Raponi, e l’assessore delegato al Welfare, nonché membro effettivo dell’organo consultivo, Gabriele Bazzucchi.

Le attività e i servizi che proponiamo per quest’anno non sono solo momenti di riflessione, ma veri e propri strumenti di empowerment per le nuove generazioni. Crediamo fermamente che la cultura della parità passi attraverso la valorizzazione del merito e il confronto diretto con chi, nel mondo dell’impresa, dell’arte e dello sport, ha saputo trasformare un’idea in una realtà d’eccellenza”.

L’obiettivo di questo calendario 2026 è duplice – concludono Raponi e Bazzucchi – Da un lato rafforzare la rete sociale di Gualdo Tadino, dall’altro offrire ai giovani modelli virtuosi e competenze trasversali fondamentali per il loro futuro professionale. Siamo orgogliosi di sostenere un percorso che mette al centro l’inclusione sociale come motore di sviluppo per l’intera comunità”.

Ringrazio l’assessore Bazzucchi e i membri del Consiglio Pari Opportunità del Comune per il prezioso lavoro che stanno portando avanti, Gessica Collarini per la sensibilità mostrata su questi temi e Mario Benedetti, una figura sempre molto attenta ai bisogni degli altri, che sa unire insieme professionalità e umanità – ha concluso il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti Vi invito numerose a partecipare a questo interessante corso che partirà sabato prossimo presso la Mediateca”.

Programmazione eventi 2026Pari opportunità (h)a + colori

7-14-21-28 Marzo 2026 e 12 Aprile 2026
Ciclo di lezioni di difesa personale presso Mediateca Museo Emigrazione “Pietro Conti” ore 10-12.
Percorso formativo teorico e pratico di difesa personale rivolto alle donne di ogni età, con personale qualificato e specializzato.

Sabato 7 marzo 2026 ore 21:00
In occasione della Giornata Internazionale della Donna, 8 marzo, serata di contaminazione artistica presso il Teatro comunale Talia con i gruppi “The Time Machine” e “Rico Blues Combo – Blues e altre storie” con intermezzi teatrali dell’associazione “Note di Teatro” e momenti di riflessione tematica. Un evento celebrativo dedicato all’espressione artistica e al talento femminile.

Domenica 8 marzo 2026
Pranzo di solidarietà ore 13 presso la taverna di San Facondino, incasso a favore dello sportello antiviolenza che aprirà presso la frazione di Cerqueto, in collaborazione con il Centro Antiviolenza della Zona Sociale 7 coordinato dall’associazione “Libera…Mente Donna”.

Marzo 2026
Inaugurazione dello sportello antiviolenza presso la frazione di Cerqueto, in collaborazione con il Centro Antiviolenza della Zona Sociale 7. Un presidio stabile a supporto delle donne, con la presenza di personale specialistico e accuratamente formato. Taglio del nastro a Cerqueto e momento di riflessione presso la Mediateca Museo Emigrazione “Pietro Conti”.

Venerdì 8 maggio 2026 – Giornata dell’Europa
Tavola rotonda con imprenditori del territorio per discutere le principali sfide europee in tema di lavoro, sostenibilità, impresa e sviluppo del territorio.

Venerdì 29 maggio 2026 – in occasione del 2 giugno – Festa della Repubblica
Proiezione cinematografica tematica. Proiezione di un film dedicato ai valori fondanti della Costituzione italiana, seguita da momenti di riflessione e confronto.

Settembre 2026
Giornata tematica relativa alla sartoria femminile e all’arte sartoriale delegata a i Giochi de le Porte.

Venerdì 16 ottobre 2026 – Giornata Internazionale dell’Alimentazione
Tavola rotonda con professionisti del settore alimentare, sanitario, psicologico ed educativo per promuovere una corretta alimentazione e il benessere psicofisico della cittadinanza.

Domenica 25 ottobre 2026
Camminata Rosa. Evento dedicato alla prevenzione del tumore al seno, aperto a tutta la cittadinanza, per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e della salute.

Sabato 21 novembre 2026 – in occasione del 20 novembre – Giornata Internazionale della Televisione
Incontro sulla comunicazione. Confronto con giornalisti ed editori sul ruolo dei media, dell’informazione e della comunicazione responsabile nella società contemporanea.

Mercoledì 25 novembre 2026 – Giornata Internazionale contro la Violenza di Genere
Programma composito per ricordare le donne vittime di violenza: celebrazione religiosa, momenti musicali e riflessioni tematiche, in concomitanza con la festa di Santa Caterina d’Alessandria, patrona della ceramica.

Articolo precedenteArco storico, Fossato di Vico capitale della finale FITAST. Ricordato Daniele Armillei
Redazione Gualdo News
Redazione Gualdo News
https://gualdonews.it
Gualdo News è il nuovo portale di informazione 2.0 della città di Gualdo Tadino.
Facebook Instagram Mail Twitter Youtube

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE