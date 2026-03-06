Sisma 2016, a Gualdo Tadino 1,5 milioni per Vaccara e Roveto. Soddisfazione bipartisan

Arrivano 1 milione e 500 mila euro di finanziamenti per Gualdo Tadino nell’ambito del Piano per la ricostruzione delle opere pubbliche nei territori colpiti dal sisma del 2016, approvato giovedì 5 marzo dalla cabina di coordinamento nazionale.

Le risorse saranno destinate a due interventi su edifici pubblici situati nelle frazioni: 500 mila euro per l’edificio comunale di Roveto e 1 milione di euro per l’ex scuola elementare di Vaccara.

GLI INTERVENTI – Nel caso di Vaccara il finanziamento consentirà di intervenire sull’ex scuola elementare con lavori di miglioramento sismico e ristrutturazione, con l’obiettivo di rendere l’edificio uno spazio polifunzionale a disposizione delle attività educative.

A Roveto, invece, le risorse serviranno per la riqualificazione dell’edificio comunale, completando gli interventi già realizzati nell’area verde pubblica adiacente.

I due progetti rientrano nel piano regionale di ricostruzione delle opere pubbliche in Umbria, che prevede interventi su scuole, infrastrutture ed edifici pubblici per un valore complessivo di oltre 50 milioni di euro.

LE DICHIARAZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE – Secondo l’assessore ai lavori pubblici Jada Commodi, il risultato è frutto dell’attività amministrativa portata avanti negli ultimi mesi.

“Un altro obiettivo raggiunto grazie all’azione amministrativa e al costante impegno degli uffici tecnici comunali – ha sottolineato – in un continuo rapporto di collaborazione con la struttura commissariale per la ricostruzione. I finanziamenti messi a disposizione per il sisma 2016 saranno messi a terra anche nel nostro territorio”.

“L’azione politica della nostra amministrazione è sempre volta ad ottimizzare le risorse pubbliche, valorizzando il patrimonio immobiliare e degli spazi pubblici così da migliorare la qualità della vita dei nostri concittadini”, ha aggiunto Commodi, ringraziando gli uffici tecnici comunali per il lavoro svolto.

Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco Massimiliano Presciutti. “L’approvazione di questi finanziamenti rappresenta un ulteriore risultato significativo per la nostra città e dimostra l’attenzione costante che stiamo dedicando al reperimento di risorse per il territorio – ha dichiarato il primo cittadino – Parliamo di interventi che riguardano edifici pubblici, che ci permetteranno di continuare il percorso di miglioramento e messa in sicurezza delle strutture comunali in tutto il territorio e nelle frazioni”.

Presciutti ha inoltre ringraziato il commissario straordinario alla ricostruzione Guido Castelli, la struttura commissariale e la Regione Umbria per il lavoro svolto.

SODDISFAZIONE DI “RIFARE GUALDO” – Sul finanziamento è intervenuto anche il gruppo consiliare di opposizione Rifare Gualdo, che ha espresso apprezzamento per le risorse assegnate.

“Si tratta di risorse significative per la nostra comunità – dichiarano le consigliere Simona Vitali, Cinzia Natalini e Chiara Casciani – che consentiranno di intervenire su strutture pubbliche fondamentali”.

Il gruppo ha inoltre ringraziato il Governo e il commissario straordinario Guido Castelli “per l’attenzione dimostrata verso il nostro territorio e per un investimento che va nella direzione di rafforzare sicurezza, servizi e qualità degli spazi pubblici”.

Secondo Rifare Gualdo il risultato è anche legato “al lavoro politico e istituzionale portato avanti in sinergia con Fratelli d’Italia, che a livello nazionale e territoriale continua a dimostrare attenzione concreta verso le esigenze delle comunità locali e dei territori colpiti dal sisma”.

Le consigliere hanno infine assicurato che continueranno a monitorare l’attuazione degli interventi affinché le risorse possano tradursi “rapidamente in lavori concreti e benefici tangibili per i cittadini di Gualdo Tadino”.