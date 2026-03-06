Ranucci al Don Bosco, Articolo 21: “Successo oltre le previsioni”

“Sapevamo che la presenza di Sigfrido Ranucci avrebbe suscitato interesse e curiosità ma con grande stupore siamo andati oltre ogni più rosea previsione“. Così Oriano Anastasi, referente regionale dell’associazione Articolo 21 ed ex sindaco di Valfabbrica, commenta il successo dell’incontro che domenica 1 marzo ha portato al Teatro Don Bosco di Gualdo Tadino il conduttore di Report.

L’associazione, coordinata a livello nazionale da Beppe Giulietti, “molto amico di Gualdo Tadino dal tempo del terremoto“, evidenzia Anastasi, ringrazia “tutti coloro che hanno speso il loro tempo per venire ad ascoltare chi oggi sta cercando di fare luce sui ‘misteri’ della società italiana sia del passato che del presente mettendo a rischio la sua stessa vita“.

Le domande di Giulietti e le risposte di Ranucci hanno molto coinvolto il pubblico presente, tanto che alla fine dell’incontro i libri del giornalista disponibili presso il teatro Don Bosco sono andati a ruba.

Nella nota, Anastasi ringrazia “i responsabili del teatro Don Bosco, per tutti l’ingegner Carlo Gola per la disponibilità“, la libreria Mondadori di Gualdo Tadino e l’amministrazione comunale “che insieme a noi ha collaborato alla riuscita dell’evento” .