Nocera Umbra, verso la conclusione il progetto della Corale Santa Cecilia su Raffaele Casimiri

Sta per giungere a conclusione il progetto della Corale Santa Cecilia dal titolo “Nocera Umbra città della musica: da Casimiri ai giorni nostri”, un articolato percorso artistico e culturale che, negli ultimi mesi, ha visto l’ensemble diretto dal maestro Simone Marcelli protagonista di concerti, attività divulgative e incontri di studio dedicati alla figura di Raffaele Casimiri e alla sua evoluzione musicale.

L’iniziativa, realizzata con il prezioso contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno, ha rappresentato un’importante occasione di approfondimento storico-musicale e di valorizzazione del patrimonio corale, coinvolgendo studiosi, musicisti e appassionati.

Attraverso un ricco calendario di appuntamenti, la Corale ha ripercorso l’eredità artistica di Casimiri, evidenziandone l’impatto nel panorama musicale e il legame con la cultura del territorio, fino ad arrivare alle espressioni corali dei nostri giorni. Un viaggio che ha saputo coniugare rigore musicologico e partecipazione emotiva, confermando il ruolo della Corale quale presidio culturale attivo e dinamico.

Con la conclusione di questo progetto, lo sguardo si apre ora verso un nuovo e stimolante capitolo. A partire dalla fine di marzo, la Corale Santa Cecilia inaugurerà infatti un percorso interamente dedicato all’Anno Francescano: un cammino musicale e spirituale ricco di appuntamenti che esplorerà repertori e sonorità ispirate alla figura di San Francesco e alla tradizione francescana.