Avis Gualdo Tadino, sabato “porte aperte” in sede

Le porte della sezione Avis di Gualdo Tadino si aprono di nuovo.

Dopo il successo del primo appuntamento dello scorso febbraio, sabato 7 marzo dalle ore 16 la sede di via Cesare Battisti 29 tornerà ad accogliere chiunque sia curioso di conoscere meglio i valori, i progetti e i servizi dell’associazione o voglia semplicemente passare a trovare i volontari per scambiare due chiacchiere.

Per chi non l’avesse ancora fatto, sarà possibile ritirare le Benemerenze 2025.

Un’occasione, quella di oggi pomeriggio, per avvicinarsi al mondo della donazione di sangue e scoprire le numerose attività dell’Avis sul territorio.

