Gualdo Tadino, gioca 3 euro al Lotto e ne vince 18mila

Di
Redazione Gualdo News
-

Un terno e tre ambi sulla ruota Nazionale hanno trasformato una puntata da 3 euro in una vincita da 18mila euro

Il colpo fortunato è stato realizzato nell’estrazione del Lotto di giovedì 5 marzo in un punto vendita di via Flaminia Nord a Gualdo Tadino, come riporta Agipronews.

E’ la seconda vincita importante registrata in città in poco più di un mese. Lo scorso 3 febbraio al Caffè Nuvolari era stato centrato un 5 al Superenalotto da quasi 21mila euro.

Il concorso del Lotto di giovedì scorso ha distribuito complessivamente 5,3 milioni di euro in tutta Italia, portando il totale delle vincite da inizio anno a 263,2 milioni di euro

Articolo precedenteAvis Gualdo Tadino, sabato “porte aperte” in sede
Redazione Gualdo News
Redazione Gualdo News
https://gualdonews.it
Gualdo News è il nuovo portale di informazione 2.0 della città di Gualdo Tadino.
Facebook Instagram Mail Twitter Youtube

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE