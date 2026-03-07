Gualdo Tadino, gioca 3 euro al Lotto e ne vince 18mila

Un terno e tre ambi sulla ruota Nazionale hanno trasformato una puntata da 3 euro in una vincita da 18mila euro
Il colpo fortunato è stato realizzato nell’estrazione del Lotto di giovedì 5 marzo in un punto vendita di via Flaminia Nord a Gualdo Tadino, come riporta Agipronews.
E’ la seconda vincita importante registrata in città in poco più di un mese. Lo scorso 3 febbraio al Caffè Nuvolari era stato centrato un 5 al Superenalotto da quasi 21mila euro.
Il concorso del Lotto di giovedì scorso ha distribuito complessivamente 5,3 milioni di euro in tutta Italia, portando il totale delle vincite da inizio anno a 263,2 milioni di euro