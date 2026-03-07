8 marzo a Gualdo Tadino, serata al Talia e pranzo di solidarietà per il Centro Antiviolenza

Doppio appuntamento a Gualdo Tadino in occasione della Giornata Internazionale della Donna dell’8 marzo.

Questa sera, sabato 7 marzo, al Teatro Talia serata di contaminazione artistica promossa dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Gualdo Tadino in collaborazione con l’associazione Note di Teatro. Sul palco saliranno i “The Time Machine” e “Rico Blues Combo – Blues e altre storie” con intermezzi teatrali dell’associazione “Note di Teatro” e momenti di riflessione tematica. Presenta Lisa Chiavini. Ingresso libero.

Il “Pranzo di Solidarietà” si terrà domenica 8 marzo alle ore 13 presso la taverna di San Facondino. L’intero incasso sarà devoluto allo sportello antiviolenza che aprirà presso la frazione di Cerqueto, in collaborazione con il Centro Antiviolenza della Zona Sociale 7 coordinato dall’associazione “Libera…Mente Donna”.

L’evento nasce dalla collaborazione tra Comitato di Gualdo Tadino della Croce Rossa Italiana, Confraternita di Misericordia, Centro di volontariato sociale-Caritas Diocesana e Banco di Solidarietà Gualdo Tadino-Gubbio. Gode del contributo dell’Ente Giochi, con le quattro Porte e i rispettivi tavernieri che si occuperanno del coordinamento della cucina, e del sostegno economico del Centro Commerciale Porta Nova e della Sezione Soci Coop di Gualdo Tadino.