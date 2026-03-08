Giochi Matematici del Mediterraneo, tre alunni del Bambin Gesù alla finale d’area

Tre alunni della Scuola Primaria Paritaria Istituto Bambin Gesù di Gualdo Tadino hanno partecipato alla finale d’area dei Giochi Matematici del Mediterraneo che si sono tenuti a Umbertide.

I ragazzi sono stati accompagnati dagli insegnanti Suor Rasielle Monteiro, Andrea Fiorentini e Valentina Notari.

I Giochi sono organizzati dall’associazione AIPM (Accademia Italiana per la Promozione della Matematica) e vedono la partecipazione di oltre 200.000 concorrenti.

Dietro questo traguardo ci sono impegno, passione, curiosità e tanto lavoro. Vederli arrivare fin qui riempie di gioia tutta la nostra comunità scolastica – hanno dichiarato dalla scuola paritaria gualdese – Cari ragazzi, portate con voi l’entusiasmo, il coraggio e la voglia di mettervi in gioco che vi hanno accompagnato fino a qui. Qualunque sarà il risultato, per noi siete già motivo di grande orgoglio“.

