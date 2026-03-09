Insediamento vescovo Accrocca, il programma del 25 e 28 marzo e il saluto a monsignor Sorrentino

Definito il programma per l’insediamento del nuovo vescovo di Assisi–Nocera Umbra–Gualdo Tadino e di Foligno, monsignor Felice Accrocca e per salutare monsignor Domenico Sorrentino, amministratore apostolico delle due diocesi.

“Saranno momenti di gioia e gratitudine – sottolinea il delegato generale delle due diocesi, don Giovanni Zampa – a cui invitiamo tutti a partecipare perché, da un lato, accoglieremo il nuovo vescovo eletto monsignor Accrocca, tanto affezionato ad Assisi e a tutti i nostri territori e dall’altro saluteremo con infinita gratitudine monsignor Sorrentino che per 20 anni si è speso nella diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e da quasi cinque in quella di Foligno”.

Il ciclo di appuntamenti avrà inizio giovedì 19 marzo alle 18 presso la Basilica papale di Santa Maria degli Angeli con la celebrazione eucaristica presieduta da monsignor Sorrentino in occasione del 25esimo anniversario della sua ordinazione episcopale.

Il nuovo vescovo Felice sarà invece accolto nella giornata di mercoledì 25 marzo. Prima della solenne celebrazione di insediamento e presa di possesso nella cattedrale di San Rufino alle 18.30, monsignor Accrocca pregherà in Porziuncola alle ore 15.30; alle 16 è in programma la visita all’Istituto Serafico di Assisi, alle 16.30 la preghiera nella Basilica di San Francesco e alle 17 la preghiera al Santuario della Spogliazione.

Alle 17.30 ci sarà la preghiera nella Basilica di Santa Chiara e il saluto alle Clarisse del Protomonastero, seguito alle 18 dall’accoglienza e incontro con le autorità civili e militari in piazza del Comune, da dove salirà a piedi per fare il suo ingresso in cattedrale dove, sul sagrato, ci sarà anche una rappresentanza dell’Ente Calendimaggio e delle due Parti in Costume.

L’ingresso di monsignor Felice Accrocca a Foligno è invece previsto sabato 28 marzo: in questo caso il programma parte alle ore 16 con la visita alla residenza protetta “Villa Antonietta Fantozzi” e alla casa di riposo “Villa Immacolata” di Spello.

Alle 17 l’incontro con le autorità civili e militari in piazza Garibaldi, alla presenza dei vertici dell’Ente Giostra della Quintana e di una rappresentanza di figuranti e alle ore 17.30 la preghiera al Santuario della Madonna del Pianto prima della solenne celebrazione di insediamento e presa di possesso nella Cattedrale di San Feliciano alle ore 18.