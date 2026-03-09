Museo degli Antichi Umbri, grande partecipazione per la visita guidata a Casa Cajani

Grande partecipazione domenica 8 marzo alla visita guidata al Museo Archeologico degli Antichi Umbri, che ha sede presso Casa Cajani a Gualdo Tadino.

Numerosi visitatori sono arrivati da Senigallia, Macerata, Perugia, Assisi, Terni e da molte altre località, oltre che dalla stessa Gualdo Tadino e da molte altre località, rispondendo con interesse al richiamo di scoprire la storia di uno dei popoli più antichi d’Italia.

Come scriveva Plinio il Vecchio, “Umbrorum gens antiquissima Italiae existimatur“: gli Umbri sono considerati il popolo più antico d’Italia.

Proprio a questa straordinaria eredità millenaria è stato dedicato il percorso guidato dal Polo Museale di Gualdo Tadino che ha accompagnato i visitatori alla scoperta della vicenda degli Umbri e, in particolare, dei Tarsinater.

I partecipanti hanno potuto ammirare i reperti che raccontano una storia che va dal XIII al III secolo a.C., dalle testimonianze delle antiche abitazioni di Colle i Mori ai preziosi ritrovamenti del santuario e della necropoli di San Facondino.

“Un grazie a tutti coloro che hanno partecipato e reso questo appuntamento un momento speciale di valorizzazione della nostra storia e del nostro territorio“, sottolineano dal Polo Museale.