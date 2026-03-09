Cena con delitto al Castello di Baccaresca per sostenere il Progetto Genesi del Rotary

Mistero, teatro e solidarietà per sostenere lo sviluppo del territorio. I Rotary Club di Gualdo Tadino e di Gubbio organizzano per venerdì 13 marzo alle ore 20 una Cena con Delitto dal titolo “Calice Amaro”, che si svolgerà nella al Castello di Baccaresca.

L’iniziativa rientra nell’ambito del Progetto Genesi, il programma promosso dai Rotary club dell’area con l’obiettivo di favorire lo sviluppo economico della Fascia Appenninica attraverso il turismo e la valorizzazione del territorio.

La serata sarà animata dalla compagnia Arte & Dintorni, che proporrà uno spettacolo interattivo in cui i partecipanti saranno coinvolti in un’indagine che comprende indizi, interrogatori e colpi di scena per scoprire il colpevole. Un format teatrale sempre più apprezzato che alla convivialità unisce il gioco di squadra, il tutto avvolto in un clima di mistero.

Durante la cena i partecipanti potranno mettere alla prova le proprie capacità investigative e ricchi premi saranno assegnati ai vincitori. Il costo della serata è di 50 euro e l’intero ricavato sarà destinato proprio al Progetto Genesi, contribuendo così all’iniziativa del Rotary dedicata alla crescita turistica ed economica del territorio.

Per informazioni e prenotazioni si può contattare il Rotary Club di Gualdo Tadino ai numeri 338 3855734 (Sergio Bravetti) o al 339 1314985 (Lucio Giombini), oppure via email all’indirizzo rotaryclub.gualdotadino@gmail.com.