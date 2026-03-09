Il “Casimiri” alle gare matematiche a squadre: doppia sfida tra Roma e Narni

Doppio appuntamento per i giovani matematici del Liceo scientifico “Casimiri”, che nella giornata di venerdì 6 marzo hanno disputato le Gare matematiche partecipando alle competizioni con ben due squadre, costituite da gruppi di sette studenti appartenenti a differenti anni di corso.

La prima squadra, formata dagli studenti Yassin Hafid (5C Liceo scientifico), Lorenzo Sborzacchi (4A Liceo scientifico), Marco Gioia (4A Liceo scientifico Cambridge), Mattia Gentili (4B Liceo scientifico scienze applicate), Tommaso Nati (3B Liceo scientifico scienze applicate), Lorenzo Fabbri (2C Liceo scientifico Cambridge) e Alessandro Lytvyn (2B liceo scientifico scienze applicate), con la supervisione della professoressa Linda Passoni, ha partecipato alla gara presso il Dipartimento di Scienze matematiche e fisiche dell’Università di Tor Vergata a Roma, mentre la squadra costituita da Luca Ricci (5B Liceo scientifico scienze applicate), Michael Pellegrini (4A Liceo scientifico), Giovanni Mengoni (5A Liceo scientifico), Nicole Pesce (5B Liceo scientifico scienze applicate), Laura Passeri (3C Liceo scientifico), Giovanni Mischianti (4A Liceo scientifico Cambridge) e Gabriele Gubbiotti Satiri (4B Liceo scientifico scienze applicate), coordinata dalla professoressa Elisabetta Cencetti, ha disputato la gara “Matematti” all’IIS Gandhi di Narni.

Gli studenti si sono cimentati nella risoluzione di problemi di algebra, geometria, teoria dei numeri e calcolo combinatorio, mettendo in gioco non solo le loro competenze logico-matematiche, ma anche la cooperazione, l’affiatamento, la complicità e lo spirito di squadra, grazie ai quali hanno raggiunto risultati estremamente soddisfacenti, con un punteggio finale che è quasi raddoppiato rispetto a quello ottenuto nello scorso anno scolastico in competizioni analoghe.

Particolarmente significativa è stata la partecipazione alla gara nazionale a Tor Vergata, che ha consentito ai liceali gualdesi di confrontarsi in presenza con gli allievi di prestigiosi licei romani, respirando anche l’atmosfera universitaria della Capitale.

Da sottolineare come entrambe le trasferte siano state totalmente gratuite per gli studenti, grazie alla sollecitudine e alla disponibilità del dirigente scolastico del “Casimiri”, Renzo Menichetti, che ha sostenuto fattivamente la partecipazione ad eventi di così alto valore formativo.

“Congratulazioni ai nostri studenti per i prestigiosi risultati raggiunti, che scrivono la storia del Liceo scientifico “Casimiri” e tengono viva la sua tradizione”, concludono dall’istituto gualdese.