Don Milani e la scuola di Barbiana: a Fossato la presentazione del libro con l’ex alunno Paolo Landi

Presso il Circolo Acli “Ora et Labora” di Osteria del Gatto, a Fossato di Vico, sabato 14 marzo alle 17 si terrà la presentazione del libro “Lorenzo Milani, un’altra scuola (è ancora) possibile“, di Maria e Giovanni Marinangeli, opera che scava nel pensiero del Priore di Barbiana per interrogarne la validità nel contesto educativo contemporaneo.

Entrambi esperti profondi del mondo scolastico, i fratelli Marinangeli offriranno una chiave di lettura attuale del messaggio della scuola di Barbiana, analizzando come il celebre “I care” (mi sta a cuore) orientato a formare cittadini sovrani e critici, pone l’insegnante come figura centrale della società.

Motto ancora oggi attuale per trasformare l’istituzione scolastica in un luogo di vera emancipazione. Un metodo didattico basato sulla parola, il ragionamento collettivo e la scrittura condivisa trasformando l’istruzione in uno strumento di riscatto sociale.

All’incontro parteciperà un ex alunno, Paolo Landi, della scuola di don Lorenzo Milani. Landi racconterà l’esperienza della scuola e degli insegnamenti di don Lorenzo e del suo forte senso di appartenenza alla società civile e, infatti, il prete/maestro affermava che “dopo il Vangelo c’era la Costituzione”.

​Condurrà l’incontro-seminario il consigliere provinciale delle Acli di Perugia, Sante Pirrami. Al termine seguirà il confronto aperto con i relatori.

“E’ la parola che fa eguali, ma la è la coerenza che rende credibili, solo rimboccandosi le maniche si può cambiare la scuola, il lavoro, la società”. Partendo da questo pilastro del pensiero di Don Milani, l’incontro mira a coinvolgere non solo il personale docente e i genitori, ma l’intera cittadinanza in un dibattito su una scuola che non deve lasciare indietro nessuno.

Paolo Landi è nato a Vicchio di Mugello (iin provincia di Firenze) nel 1948. Figlio di contadini, dopo la scuola elementare e di avviamento al lavoro arriva a Barbiana e segue la scuola di Don Milani. Parte per Inghilterra e Francia. Nel corso degli anni ricopre cariche di rilievo nel sindacato CISL, fonda l’associazione di consumatori ADICONSUM e poi la Fondazione per il consumo sostenibile, ha collaborato al Comitato etico Coop Nordest. Membro della fondazione Don Lorenzo Milani, partecipa a conferenze e incontri organizzati dalle scuole nella ricorrenza del cinquantenario della morte di Don Milani.