Luca Fazi vince ancora, primo posto al Premio Letterario Costa Edizioni con “Nel grande giardino”

Un altro successo per lo scrittore gualdese Luca Fazi, che si aggiudica il primo posto nella sezione narrativa breve del Premio Letterario Costa Edizioni con l’opera “Nel grande giardino“.

Per questo racconto si tratta del dodicesimo podio ottenuto su tredici partecipazioni, a conferma della qualità del lavoro dell’autore.

Un inizio di 2026 particolarmente favorevole per Fazi che, nei primi due mesi dell’anno, ha già messo a registro sei riconoscimenti letterari nella narrativa breve, con cinque podi conseguiti tra Veneto, Lazio, Umbria e Abruzzo.

La cerimonia conclusiva del Premio Letterario Costa si terrà domenica 15 marzo al Teatro Cordova di Pescara.

L’evento culturale, giunto alla quinta edizione, è promosso dall’omonima realtà editoriale abruzzese con il patrocinio della Città di Pescara e la collaborazione dell’associazione Italia è Next Generation.

Nei giorni scorsi sono stati diramati i verbali ufficiali con i nominativi degli autori premiati, suddivisi nelle cinque categorie previste dal bando: poesia in italiano e vernacolo, saggio, raccolta di racconti, narrativa breve, oltre a una sezione interamente riservata alle opere già edite dagli scrittori di Costa Edizioni.

Il racconto vincente “Nel grande giardino” ha per protagonista una bambina di neanche sette anni cresciuta a Marigliano e mette al centro della narrazione quella zona geografica ormai tristemente nota come “Terra dei Fuochi“. Attraverso i dialoghi tra la piccola e sua madre Antonia, il lettore viene accompagnato verso un finale commovente quanto inaspettato.

L’opera, proposta nella sua versione integrale o appena ridotta per soddisfare i limiti di battute imposti dal bando, torna dunque a raccogliere il consenso delle giurie letterarie, confermando il talento narrativo di Luca Fazi.