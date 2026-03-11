Gualdo Tadino primo Comune in Umbria con il Punto Utente Evoluto: servizi Inps senza andare in sede

Gualdo Tadino è il primo Comune in Umbria a mettere a disposizione dei cittadini un Punto Utente Evoluto (PUE) Inps, innovativo sportello digitale che permetterà di accedere ai servizi dell’Istituto senza doversi recare fisicamente presso una sede Inps.

Il servizio è stato presentato mercoledì 11 marzo nella sala consiliare del municipio alla presenza del sindaco Massimiliano Presciutti, dell’assessore allo Sviluppo Economico e alla Transizione Digitale Giorgio Locchi, della direttrice regionale Inps Elisa Maria Spagnolo e del direttore provinciale Inps di Perugia Stefano Lo Re.

Il Punto Utente Evoluto è uno sportello telematico dell’Inps attivabile presso il Comune, attraverso il quale l’utente può entrare in contatto con un funzionario dell’Istituto in modalità videoriunione, ricevendo assistenza su numerosi servizi previdenziali e assistenziali, con la possibilità di scambiare documentazione e ricevere supporto diretto nella gestione delle pratiche.

Il cittadino dovrà presentare richiesta al Comune che provvederà a fissare l’appuntamento, consentendo il collegamento con il funzionario Inps, con l’assistenza dedicata del personale comunale.

Il servizio ha l’obiettivo di agevolare l’accesso ai servizi previdenziali e assistenziali, in particolare per le fasce più fragili della popolazione e per chi ha meno familiarità con le procedure digitali.

Il Punto Utente Evoluto sarà attivo presso il municipio di Gualdo Tadino al secondo piano e operativo ogni mercoledì. Le prenotazioni potranno essere effettuate a partire da lunedì 16 marzo telefonando ai numeri 075-9150273 e 075-9150240.

“Siamo particolarmente orgogliosi che il Comune di Gualdo Tadino sia il primo in Umbria ad avviare questo servizio innovativo – ha detto il sindaco Presciutti – Abbiamo accettato con entusiasmo la sfida di migliorare concretamente la vita dei cittadini. In questi anni la nostra amministrazione ha investito in modo significativo nella transizione digitale, non solo dal punto di vista economico ma anche attraverso il coinvolgimento di professionalità qualificate.“

“Abbiamo creato uno spazio fisico dedicato all’interno del Comune dove sarà possibile erogare fino a 121 diverse prestazioni legate ai servizi INPS, rendendo più semplice e diretto l’accesso a servizi fondamentali per la comunità. Ringrazio INPS per questa opportunità dataci e i dipendenti dell’Ufficio CED del Comune che hanno lavorato a questo servizio, che sono certo sarà molto utile ai cittadini”, ha concluso.

“Il Comune di Gualdo Tadino ha l’onore di essere il primo in Umbria a far partire questo innovativo servizio – ha detto la direttrice regionale INPS Elisa Maria Spagnolo illustrando la filosofia del progetto – Questo progetto nasce dalla collaborazione con ANCI e ha l’obiettivo di cambiare il paradigma dell’innovazione territoriale portando l’INPS direttamente sul territorio. Vogliamo garantire maggiore prossimità e inclusione, permettendo anche a chi non può recarsi nelle sedi provinciali di accedere ai servizi dell’Istituto. In questo modo la tecnologia diventa uno strumento concreto di vicinanza tra istituzioni e cittadini”.

“Il sistema previdenziale è estremamente articolato e comprende centinaia di prestazioni e servizi differenti – ha spiegato il direttore provinciale INPS di Perugia, Stefano Lo Re – L’obiettivo di questo progetto è ridurre i tempi di attesa e offrire risposte più rapide e mirate ai cittadini. Grazie alla formazione dei dipendenti comunali coinvolti nel progetto, il cittadino non riceverà soltanto informazioni generiche ma potrà ottenere una consulenza più precisa per affrontare anche situazioni lavorative e previdenziali complesse, evitando di dover tornare più volte agli sportelli e potendo contare su un contatto diretto con il funzionario competente”.

“Gualdo Tadino diventa un modello pilota che potrà essere seguito anche da altri Comuni del territorio – ha concluso l’assessore Giorgio Locchi – Ringrazio l’INPS per la collaborazione e l’Ufficio CED del Comune che ha seguito e continuerà a seguire l’attivazione di questo nuovo servizio. Come amministrazione le novità non ci spaventano, anzi rappresentano uno stimolo per migliorare costantemente i servizi a favore dei cittadini. Per questo motivo negli ultimi anni il nostro Comune ha investito molto nella transizione digitale, non solo dal punto di vista tecnologico ma anche organizzativo.“

“La digitalizzazione dei servizi pubblici, infatti, non rappresenta soltanto un’innovazione amministrativa, ma contribuisce anche alla sostenibilità ambientale, riducendo gli spostamenti dei cittadini verso altre sedi. Con questo nuovo servizio il Comune di Gualdo Tadino conferma il proprio impegno nel promuovere servizi sempre più efficienti, accessibili e moderni, rafforzando il rapporto tra istituzioni e territorio e rendendo la pubblica amministrazione sempre più vicina alle esigenze della comunità”.