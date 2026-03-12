Il “Frezzi-Beata Angela” di Foligno trionfa sulla sicurezza stradale: due premi provinciali

In un territorio che si interroga sempre più spesso sul valore della vita e sulla responsabilità individuale, il Liceo “Frezzi-Beata Angela” lancia un segnale di speranza e maturità.

Le classi 4ªA del Classico e 4ªC del Linguistico hanno conquistato due dei cinque premi complessivi messi in palio nel concorso provinciale legato alle giornate formative svolte a scuola e presso l’Autodromo dell’Umbria.

Il progetto ha infatti visto la partecipazione di oltre venti istituti superiori provenienti da ogni distretto della provincia di Perugia. Scuole tecniche, professionali e licei unite per un unico grande obiettivo: formare guidatori più consapevoli e cittadini migliori.

La scelta di focalizzare il concorso su questa tematica non è casuale. Per i ragazzi della fascia d’età tra i 17 e i 18 anni l’educazione stradale rappresenta un rito di passaggio fondamentale. È il momento in cui la libertà di movimento si scontra con il peso della responsabilità verso se stessi e verso gli altri.

Gli studenti hanno elaborato i pericoli della distrazione, dell’alta velocità e l’importanza del rispetto delle regole, metabolizzando il concetto che la prudenza non è un limite alla libertà, ma la sua garanzia.

La giuria ha premiato il “Frezzi- Beata Angela” proprio per la capacità di trasmettere questi valori con una sensibilità fuori dal comune.

La 4ªA Classico ha utilizzato la propria profondità culturale per raccontare l’etica del limite. La 4ªC Linguistico ha saputo comunicare l’importanza della sicurezza con un linguaggio moderno e immediato.

Con questa doppietta il Liceo di Foligno si pone all’avanguardia nell’educazione civica provinciale. “Vedere i propri giovani eccellere in un ambito così delicato è la dimostrazione che la scuola, quando esce dalle aule per affrontare i problemi reali, sa formare non solo studenti brillanti, ma persone responsabili”, sottolineano dalla scuola.