Un 8 marzo diverso a Nocera Umbra, libri in dono e riflessioni sul mondo femminile

E’ stato un 8 marzo particolare quello promosso dall’amministrazione comunale di Nocera Umbra, in collaborazione con la Combriccola dei Sogni. Una serata dedicata alla lettura, alla musica e alla convivialità, con la partecipazione di circa cinquanta donne riunite per condividere pensieri e riflessioni sul mondo femminile.

Durante l’incontro l’assessore Elisa Cacciamani ha donato alle presenti un libro, acquistato grazie a un contributo ottenuto dal Ministero della Cultura. Le ragazze della Combriccola dei Sogni hanno proposto la lettura di brani di scrittrici, scelti per accompagnare e dare significato al momento di riflessione dedicato all’universo femminile.

L’Osteria Borgo Antico ha curato l’accoglienza e il servizio con grande attenzione ai dettagli, mentre “La Banda di Bice”, ha animato la serata.

“Un libro non è solo carta. È tempo che qualcuno ha dedicato alle parole. È una voce che ci aspetta. Che possiate trovare tra queste pagine una frase che vi somigli, una parola che vi consigli, un’idea che vi accenda. E che ogni volta che lo aprirete vi ricordiate di questa serata, di questo cerchio e della forza gentile che nasce quando le donne si ascoltano davvero.”

Con queste parole gli organizzatori hanno voluto salutare e ringraziare tutte le partecipanti, augurando che il ricordo della serata possa continuare a vivere proprio attraverso le pagine dei libri donati.