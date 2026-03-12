Arriva “GualdoART”, sabato 14 marzo giornata dedicata all’arte e al benessere inclusivo

Arriva a Gualdo Tadino il primo Festival delle artiterapie e del benessere inclusivo. Laboratori di arteterapia, shiatsu, teatro e musica che saranno aperti a tutta la cittadinanza in forma completamente gratuita.

Trasformare l’arte in uno strumento di inclusione, salute e bellezza condivisa è l’obiettivo di “GualdoART – Arte e Benessere Inclusivo”, il nuovo festival in programma a Gualdo Tadino sabato 14 marzo.

L’evento, patrocinato dal Comune di Gualdo Tadino e dalla Biblioteca Comunale “Ruggero Guerrieri”, ideato e co-organizzato dall’ associazione di promozione sociale “Atelier Crescere con Arte”, propone un fitto programma di laboratori esperienziali condotti da esperti del settore.

Dalle 9 fino al pomeriggio, presso la biblioteca comunale, i partecipanti potranno cimentarsi in discipline che spaziano dall’arteterapia al mandala collettivo, dalla riflessologia al teatro, fino ai laboratori di musica ricettiva e tecniche di respirazione.

Il sindaco Massimiliano Presciutti ha espresso soddisfazione per l’iniziativa: “GualdoART rappresenta un passo importante per la nostra comunità – ha detto – Sostenere un festival che mette al centro il benessere della persona attraverso il linguaggio universale dell’arte significa investire nella qualità della vita dei nostri cittadini. È un orgoglio vedere la nostra Biblioteca trasformarsi in un laboratorio di creatività e coesione sociale”.

Il festival nasce con una forte vocazione inclusiva, puntando a superare barriere fisiche e mentali per creare spazi di crescita relazionale dove la differenza è un valore aggiunto.

“Questa iniziativa sposa perfettamente la nostra visione di welfare culturale – commenta l’assessore alla Cultura, Welfare e Istruzione Gabriele Bazzucchi sottolineando la trasversalità del progetto – Integrare cultura, istruzione e politiche sociali in un unico percorso permette di offrire risposte concrete al bisogno di espressione e di ascolto di ogni fascia d’età, dagli adolescenti agli adulti. GualdoART non è solo un evento, ma un modello di partecipazione attiva che vogliamo continuare a coltivare”.

Il cuore dell’organizzazione è l’Atelier “Crescere con Arte”, che ha coordinato le proposte didattiche ed educative.

“Con GualdoART abbiamo voluto creare un ponte tra il mondo interiore di ciascuno e la realtà esterna. Ogni laboratorio è pensato per essere un rito silenzioso di scoperta e condivisione. L’obiettivo dell’Atelier è dimostrare che l’arte è una risorsa alla portata di tutti, capace di generare armonia e bellezza nel qui ed ora”, sottolineano Silvia Baldelli e Silvia Lilli, co-organizzatrici dell’iniziativa.

Info e Iscrizioni:

La partecipazione ai laboratori prevede un massimo di 10 partecipanti per sessione. È possibile iscriversi contattando:

• Email: [email protected]

• Cellulare: 339 1619492

Partecipazione gratuita.

PROGRAMMA IN SINTESI – Sabato 14 Marzo 2026

• 09:00: Accoglienza e registrazione (Biblioteca comunale “R. Guerrieri”)

• 10:00 – 12:45: Laboratori Mattina (Arteterapia, Mindfulness, Scrapbooking, Teatro, Riflessologia)

• 13:00: Pausa pranzo

• 14:30 – 17:15: Laboratori Pomeriggio (Shiatsu, Mandala collettivo, Musica ricettiva)

• Tutto il giorno: Mostra espositiva di alcune opere d’arte.