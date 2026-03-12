Gualdo Tadino, oggi consiglio comunale aperto sulla scuola

Il Consiglio comunale di Gualdo Tadino si riunisce oggi pomeriggio, giovedì 12 marzo, alle ore 15 in seduta aperta al pubblico per discutere il tema “Scuole e istruzione nel territorio“, con possibilità di intervento anche da parte di chi non è consigliere comunale.

La sessione, che si terrà nella sala consiliare, sarà trasmessa in streaming sul portale istituzionale del Comune e sulla pagina Facebook.

Al centro del dibattito vi saranno sicuramente i lavori che da alcuni anni stanno interessando l’edificio della scuola primaria “Domenico Tittarelli”, la cui riapertura è in programma con l’inizio del nuovo anno scolastico, e la situazione della primaria “Gianni Rodari” di Cerqueto, chiusa da circa due anni per inagibilità, con la discussione sulla possibilità o meno di realizzare un nuovo edificio.

Altro tema che sarà toccato sarà, con ogni probabilità, anche quello della scuola dell’infanzia di Cerqueto, il cui nuovo immobile è in fase di realizzazione, con possibili ricadute anche sulla scuola dell’infanzia di Largo Zagabria.

Si parlerà probabilmente anche dell‘utilizzo delle nuove palestre di Cerqueto e Cartiere, realizzate con i fondi del PNRR, a disposizione sia delle scuole che delle associazioni sportive del territorio.

Oggetto di discussione potrebbe essere anche l’edificio di viale Don Bosco che ospita l’Istituto Casimiri, di proprietà della Provincia di Perugia, che dovrà essere interessato da interventi di consolidamento antisismico, e l’ex edificio antistante lo stesso “Casimiri” che in passato ha ospitato l’Istituto Professionale per il Commercio, per il quale è previsto uno stanziamento di 2 milioni e 900mila euro dai fondi per il sisma 2016. L’immobile è in gran parte di proprietà comunale.