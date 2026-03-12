Alla scoperta di San Pellegrino con le Giornate Fai di Primavera

Anche quest’anno il gruppo FAI Gualdo Tadino partecipa alle Giornate Fai di Primavera in programma il 21 e 22 marzo. Per il gruppo gualdese il punto focale è la promozione della città e del territorio storico, artistico e naturalistico.

Quest’anno si è programmato un percorso che porterà alla scoperta di San Pellegrino e in particolare della chiesa parrocchiale con un’attenzione alle opere scultoree di Michelangelo Lucesole.

All’interno della chiesa si potranno ammirare più di cento affreschi, molti ex voto, di artisti sconosciuti ma attribuibili alla scuola umbro-marchigiana, oltre ad opere di Matteo da Gualdo. Dalla chiesa parrocchiale si passerà alla chiesuola di Santa Maria delle Grazie, ubicata proprio al centro dell’abitato.

La domenica mattina inoltre, dalle 10 alle 12, è prevista una passeggiata sulle orme del Santo Pellegrino: un breve ma suggestivo percorso che muoverà verso la torre dell’antico borgo fino alla località detta “Il Fosso”, dove nel 1004, fu ritrovato il corpo esanime del Santo Pellegrino. La lunghezza del percorso è di circa 3 km, adatta a tutti. Sono consigliate le scarpe da trekking.

Le visite saranno a cura di Narratori FAI e Apprendisti Ciceroni dell’Istituto “Raffaele Casimiri” di Gualdo Tadino.

Questo il programma:

Sabato: 09:30 – 12:30 / 15:00 – 18:00 (ultimo ingresso 17:00)

Note: Orari di visita: ore 9.30, 10.30, 11.30, 15.00, 16.00 e 17.00

Domenica: 09:00 – 13:00 / 15:00 – 18:00 (ultimo ingresso 17:00)

Note: Orari di visita: ore 9.00, 12.00, 15.00, 16.00 e 17.00. La domenica le visite alla chiesa di San Pellegrino saranno sospese dalle ore 10 alle ore 12: in questo orario sarà comunque possibile visitare la chiesuola di Santa Maria delle Grazie o partecipare a una passeggiata sulle orme del Santo Pellegrino.