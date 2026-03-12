Giornata della Donna, “Fai Rumore” incanta Perugia: successo per l’evento di FantasyArt

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, la storica Sala dei Notari di Perugia ha ospitato l’evento “Fai Rumore”, un’iniziativa di straordinario impatto culturale e sociale nata dalla stretta collaborazione tra l’associazione FantasyArt di Sigillo e l’Istituto d’Istruzione Superiore “Cavour Marconi Pascal” di Perugia.

La manifestazione, che ha registrato il tutto esaurito e unanimi consensi, si è aperta con una conferenza di alto profilo istituzionale dedicata ai temi dell’uguaglianza e dei diritti.

Al tavolo dei relatori sono intervenuti il dirigente scolastico dell’IIS Cavour Marconi Pascal, Andrea Agostini, e la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, la quale ha sottolineato l’importanza del coinvolgimento delle nuove generazioni in queste celebrazioni.

Hanno arricchito il dibattito l’assessore all’Istruzione del Comune di Perugia, Francesca Tizi, che ha lodato l’impatto educativo del progetto e la professoressa Giuliana Astarita, in rappresentanza del Centro Pari Opportunità della Regione Umbria, e le rappresentanti dell’associazione UDI (Unione Donne in Italia), offrendo una preziosa prospettiva storica e sociale sulla condizione femminile.

L’ assessore del Comune di Sigillo, Giampiero Bocci, è intervenuto sottolineando l’importanza della sinergia tra scuola e istituzioni locali nel promuovere la cultura del rispetto e della parità.

Il momento centrale dell’evento è stato affidato all’arte e all’emozione: la performance dell’attrice Carmela De Marte di Gubbio ha letteralmente incantato la platea con un’interpretazione magistrale e di rara intensità, dando voce e anima al messaggio di “Fai Rumore”.

“L’associazione FantasyArt insieme ai partner scolastici e istituzionali, esprime profonda soddisfazione per il successo ottenuto e per i numerosi attestati di ammirazione ricevuti dal pubblico. L’evento ha dimostrato come la sinergia tra scuola, istituzioni e mondo dell’arte possa generare un impatto potente sulla comunità, onorando l’8 marzo non solo come ricorrenza, ma come impegno concreto per il futuro“, dichiarano gli organizzatori.

“Vedere una partecipazione così sentita e ricevere l’apprezzamento di autorità e cittadini ci riempie di orgoglio – concludono – Con questo evento abbiamo voluto dimostrare che il talento e la cultura sono gli strumenti migliori per ‘fare rumore’ e promuovere il cambiamento.”

