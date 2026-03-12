Il tuo intestino ha una “carta d’identità”: alla Farmacia Montepenna il test Biomaplan per ritrovare il benessere

Gonfiore addominale, stanchezza cronica, disturbi digestivi ricorrenti, difficoltà nel perdere peso. Sintomi apparentemente distanti tra loro che spesso hanno un’unica origine: lo squilibrio del microbiota intestinale.

Per questo la Farmacia Montepenna di Rigali, da sempre attenta alle esigenze di salute e benessere dei propri pazienti, ha inserito tra i suoi servizi specializzati Biomaplan, un percorso diagnostico e nutrizionale avanzato che analizza il DNA batterico dell’intestino per individuare eventuali problematiche e ripristinare l’equilibrio.

“Biomaplan è un metodo di valutazione che restituisce una vera e propria carta d’identità dell’intestino a partire da un’analisi del suo DNA batterico – spiega la dottoressa Maria Luisa Frongillo, titolare della Farmacia Montepenna – È un test consigliato da endocrinologi e nutrizionisti biologi, e noi siamo parte della rete di farmacie specializzate che lo offrono sul territorio”.

Cos’è il microbiota e perché è importante

Il microbiota è l’insieme dei microrganismi presenti nel tratto gastrointestinale. Quando è in equilibrio ci garantisce uno stato di benessere globale. Al contrario, quando non lo è, causa una serie disturbi che vanno oltre la sfera digestiva, tra cui pancia gonfia, eruttazione continua dopo i pasti, diarrea e stitichezza, sensibilità alimentari, insonnia, irritabilità, ansia, stress, sbalzi di umore, stanchezza, fastidi della pelle, mal di testa, sbalzi di peso, cistite e candida ricorrenti, fino a un generale malessere.

Il nostro intestino funziona come una barriera, un filtro attivo e selettivo che blocca i batteri cattivi e gli elementi dannosi e lascia passare i nutrienti utili e le sostanze benefiche. Quando questa barriera non è integra, anche sostanze normalmente innocue possono trasformarsi in potenziali minacce per l’organismo.

Come funziona Biomaplan

Il percorso si articola in due fasi. La prima è l’analisi genetica: un test del DNA sui batteri intestinali per mappare le specie presenti e le loro funzioni. La seconda fase è il referto personalizzato, una valutazione che evidenzia il grado di infiammazione, la permeabilità della mucosa e lo stato di salute generale del tratto digerente.

Nel kit di raccolta viene prelevata una piccolissima quantità di campione fecale che viene analizzato dettagliatamente dal nostro laboratorio di riferimento di Padova – spiega la dottoressa Frongillo – Il campione viene analizzato nell’arco di quattro settimane lavorative, quindi il referto arriverà in farmacia con il dettaglio di tutta la popolazione intestinale. Si avrà a quel punto un quadro della salute dell’intestino. Il consiglio di noi farmacisti specializzati in questo settore si baserà sulla lettura e interpretazione dell’esame eseguito”.

La Farmacia Montepenna: competenza e vicinanza

La Farmacia Montepenna, da oltre un anno nella nuova sede di via Flaminia, sempre a Rigali, si distingue per l’attenzione alle persone e per l’offerta di servizi sanitari avanzati.

Oltre a Biomaplan, la farmacia mette a disposizione dei pazienti autoanalisi del sangue, holter pressorio e cardiaco, telemedicina e consulenze personalizzate, con la professionalità e la vicinanza che da sempre la caratterizzano.

