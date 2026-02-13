Gualdo Tadino, ecco il nuovo Roadhouse: bar, food e tabaccheria con servizi all’avanguardia

Il Roadhouse Bar Food & Drink si è trasferito nella nuova sede di viale Don Bosco, di fronte all’Istituto Casimiri, a pochi metri dalla location storica dove ha operato per oltre 25 anni.

Un cambio che rappresenta molto più di un semplice spostamento: l’acquisizione di una tabaccheria ha infatti dato vita a quello che i titolari definiscono il “Roadhouse 2.0“, un polo multifunzionale che unisce ristorazione, servizi e specializzazione nel settore tabacchi.

UNA PARTNERSHIP NATA DA UNA OPPORTUNITA’

Al titolare storico Maurizio Betti, che aveva rilevato l’attività oltre 12 anni fa costruendo una solida base di clientela, si è affiancato il nuovo socio Fabio Di Mascio, professionista con venti anni di esperienza nel settore della vendita di prodotti del tabacco.

“Ho lavorato per molti anni a Gubbio, ora sono tornato a Gualdo con una conoscenza approfondita su questo mondo e sui servizi collegati – spiega Fabio – Maurizio cercava da tempo di inglobare una tabaccheria nel suo locale, ma gli occorreva la conoscenza e l’esperienza di qualcuno che lo potesse aiutare. Grazie ad una casualità, una cliente e una familiare che si trovano a prendere un caffè insieme nel suo bar, a Maurizio salta all’orecchio il mio nome. Da lì le nostre strade si sono incrociate. Il progetto mi piacque fin da subito, e abbiamo deciso di metterci in gioco”.

TABACCHERIA E SERVIZI, UN PUNTO DI RIFERIMENTO COMPLETO

La tabaccheria Roadhouse si propone come uno dei punti più forniti della zona. Oltre alla vendita tradizionale di prodotti del tabacco, offre un’ampia gamma di servizi: ricevitoria con Lotto e Superenalotto, pagamento bollettini, PagoPA ed F24, bolli auto, ricariche PostePay, telefoniche e carte prepagate, marche da bollo, gratta&vinci, spedizioni e fermopacchi con le maggiori compagnie di corrieri, biglietteria trenitalia e, ultimo tra i servizi acquisiti, biglietteria TicketOne e VivaTicket per concerti, eventi sportivi e teatrali.

Particolare attenzione è rivolta ai dispositivi di nuova generazione: il locale è rivenditore autorizzato Glo, il sistema che scalda il tabacco senza bruciarlo eliminando la combustione, fornendo anche assistenza post-vendita.

L’offerta si completa con un’ampia scelta di liquidi pronti, dispositivi per lo svapo, accessori e articoli per fumatori, con personale specializzato pronto ad assistere i clienti nelle scelte e nell’assistenza tecnica.

Fiore all’occhiello è la specializzazione nella vendita di sigari cubani, dominicani e nicaraguensi, con serate a tema dedicate agli abbinamenti tra sigari, degustazione di cioccolate e rum per gli appassionati del settore.

BAR, FOOD E DELIVERY NEL SEGNO DELLA QUALITA’

L’anima originaria del Roadhouse rimane comunque intatta. La proposta culinaria, che Maurizio aveva arricchito negli anni con hamburgeria e friggitoria di qualità, continua a caratterizzare il locale con prodotti di prima scelta a prezzi accessibili.

La sala ampia accoglie clienti per pranzi veloci, apericene e cene, con servizio di asporto e consegne a domicilio su tutto il menù.

UN PUNTO DI RITROVO

La posizione strategica di fronte all’Istituto Casimiri ha trasformato il Roadhouse in un vero punto di aggregazione per diverse fasce della popolazione.

Sono infatti numerose le famiglie che frequentano il locale, dove non è raro trovarle in un momento di pausa durante il pomeriggio con i figli mentre fanno i compiti, così come gli studenti più grandi che lo scelgono come luogo di studio la mattina per ripassare la lezione prima di entrare a scuola.

Gli insegnanti della vicina scuola lo hanno adottato come punto di ritrovo, e spesso chi ha il rientro pomeridiano si ferma per pranzo, in un ambiente in cui ci si sente come a casa.

Il nuovo Roadhouse, inaugurato il 30 luglio scorso, rappresenta un modello di locale polifunzionale dove è possibile fare colazione, prendere un caffè, effettuare una ricarica o un pagamento, pranzare o semplicemente ritrovarsi in un ambiente confortevole.

Un’evoluzione che la clientela sta premiando, apprezzando la qualità dell’offerta e la varietà dei servizi concentrati in un unico spazio.

Roadhouse Bar Food & Drink

Viale Don Bosco, 58 – Gualdo Tadino

Ordini telefonici: 334 8045004 anche WhatsApp

facebook.com/roadhousebarfoodanddrink.m

Instagram: @roadhousefoodanddrink