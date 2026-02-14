Domenica 15 febbraio al Marakaibo di Gaifana il Carnevale dei Bambini dell’Unitalsi

Domenica 15 febbraio torna il tradizionale Carnevale dei bambini organizzato dalla sottosezione Unitalsi di Gualdo Tadino, un appuntamento atteso che da tanti anni coinvolge i più piccoli in un pomeriggio di festa e allegria.
L’evento si svolgerà a partire dalle ore 15 presso il Marakaibo di Gaifana, proseguendo una lunga tradizione che ha sempre riscosso grande successo tra i bambini e le famiglie.
I volontari dell’Unitalsi sono pronti ad animare la giornata con giochi, musica e tanto divertimento, invitando tutti a partecipare per vivere insieme la gioia del Carnevale.
L’Unitalsi, attiva tutto l’anno con il suo impegno a favore delle persone malate e in difficoltà, rappresenta un importante punto di riferimento per il territorio. Tra le sue iniziative spicca il treno per Lourdes, organizzato nel mese di giugno per accompagnare i malati in pellegrinaggio.