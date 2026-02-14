@Gualdo Ascolta, grande partecipazione alla giornata dedicata al lavoro

Mettere in relazione imprese, istituzioni, mondo della formazione e cittadini in cerca di occupazione: con questo obiettivo si è svolta alla Biblioteca Comunale “Ruggero Guerrieri” di Gualdo Tadino la prima edizione di “@Gualdo Ascolta”, giornata interamente dedicata al lavoro promossa dal Comune di Gualdo Tadino in sinergia con i Comuni della Zona Sociale 7.

L’iniziativa ha proposto un confronto strutturato su occupazione, sviluppo e nuove opportunità, alternando due panel tematici a stand informativi attivi per l’intera giornata. Al centro, l’incontro tra domanda e offerta, la valorizzazione del tessuto produttivo locale e l’orientamento rivolto a giovani, disoccupati, inoccupati, neolaureati e job hopper.

Il panel della mattina, moderato dall’assessore al Welfare e alle Politiche giovanili Gabriele Bazzucchi, ha visto la partecipazione del presidente della Provincia di Perugia e sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti, della presidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria Sarah Bistocchi e dei consiglieri regionali Francesco Filipponi, Matteo Giambartolomei e Fabrizio Ricci. Un confronto istituzionale incentrato sul lavoro come leva di sviluppo e coesione territoriale.







































.

Nel pomeriggio, spazio al tema “ZES e Ricerca”, con un focus sulle prospettive di crescita per l’Umbria e le aree interne. A moderare è stata Cinzia Tini, direttore responsabile di TRG. Sono intervenuti Giorgio Locchi, assessore comunale allo Sviluppo economico, Francesco De Rebotti, assessore regionale allo Sviluppo economico e alle Politiche del lavoro, Simona Meloni, assessore regionale con delega a PNRR, Politiche agricole, Aree interne, Turismo e Sport, Matteo Minelli, vicepresidente di Confindustria Umbria e amministratore delegato di Universo Flea, e Luca Gammaitoni, professore ordinario dell’Università degli Studi di Perugia.

Accanto ai momenti di dibattito, numerosi stand e postazioni di orientamento hanno consentito un contatto diretto tra aziende e cittadini. Presenti, tra gli altri, Slope, Extro Style, Progetto diocesano Policoro, Geosurveys, ITS Umbria Academy, Universo Flea, ASAD, ARPAL, Sogemont Raee, Olio Maximus, Capoccia Bio, Arca Immobiliare ed Eurospin Tirrenica.

Significativa la partecipazione di imprenditori, giovani e studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “Raffaele Casimiri”, in particolare degli indirizzi tecnico Grafica e Comunicazione e professionale Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale. Un segnale concreto di interesse verso strumenti e opportunità per orientarsi in un mercato del lavoro in continua trasformazione.

“Esprimiamo grande soddisfazione per la riuscita di questa giornata – dichiarano congiuntamente gli assessori Giorgio Locchi e Gabriele Bazzucchi – È stato particolarmente significativo il coinvolgimento degli imprenditori locali, di quanti hanno voluto portare il proprio curriculum vitae e mettersi in gioco confrontandosi con gli stand tematici delle aziende e degli enti del territorio.”

“@Gualdo Ascolta” è stata un’iniziativa organizzata per il primo anno a Gualdo Tadino, uno strumento concreto per creare connessioni, ascoltare bisogni e costruire nuove opportunità di crescita per la nostra comunità, che riorganizzeremo e potenzieremo sia a livello qualitativo che quantitativo”, hanno concluso.

Soddisfazione per il successo dell’iniziativa che è stata espressa anche dal sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti, che ha sottolineato come @Gualdo Ascolta “rappresenta pienamente la visione di sviluppo che stiamo portando avanti come amministrazione comunale: mettere in rete istituzioni, imprese, scuola e mondo della ricerca per generare opportunità concrete. La grande partecipazione registrata in questa prima edizione, con molti giovani e stakeholders presenti, conferma che il territorio ha voglia di essere protagonista e di costruire il proprio futuro. Continueremo a investire su iniziative come questa, che non sono solo eventi, ma percorsi strutturati di crescita e coesione sociale per Gualdo Tadino e per l’intero territorio”.