“Gualdo Tadino: Luci sulla Città”, grande partecipazione all’inaugurazione della mostra di Daniele Amoni

Una partecipazione numerosa venerdì 13 febbraio per l’inaugurazione di “Gualdo Tadino: Luci sulla Città”, la mostra personale del fotografo Daniele Amoni allestita nella chiesa monumentale di San Francesco.

Un racconto visivo che segna in città l’apertura ufficiale delle celebrazioni per l’Ottavo Centenario della morte di San Francesco d’Assisi, all’interno del progetto “Francesco: il cammino di Gualdo”.

La chiesa si è riempita di pubblico per il taglio del nastro: colleghi fotografi, associazioni alle quali Daniele Amoni negli anni ha collaborato, realizzando foto e mettendo a disposizione il proprio immenso archivio fotografico, amici e cittadini che hanno confermato la grande stima e l’affetto per l’autore e per il patrimonio iconografico che le sue immagini raccontano.

Sono intervenuti il sindaco Massimiliano Presciutti e l’assessore alla Cultura Gabriele Bazzucchi, che hanno sottolineato il valore della mostra per l’identità cittadina e per la promozione turistica del territorio. Presente anche Pietro Graziosi, presidente del Gruppo Fotografico Gualdese, che ha evidenziato il significato artistico dell’esposizione, che vede il coordinamento di Catia Monacelli e Christian Severini, che hanno preso parte all’inaugurazione.

La mostra propone un viaggio fotografico fatto di scorci, dettagli e suggestioni che restituiscono la bellezza e l’anima di Gualdo Tadino attraverso lo sguardo di uno dei suoi narratori più attenti e sensibili.

Le immagini di Amoni accompagnano il visitatore in un percorso visivo che unisce storia, architettura e natura, offrendo una testimonianza del patrimonio culturale della città.

“Con questa esposizione racconto ciò che la città rivela o nasconde sia alla luce del sole che nell’atmosfera notturna – sottolinea l’autore – Le città, tra cui la nostra Gualdo, offrono una infinità di opportunità fotografiche e sono uno scenario in continuo movimento, dove si possono raccontare innumerevoli storie e la funzione del fotografo è riuscire a cogliere narrazioni inedite.”

"Gualdo Tadino: Luci sulla Città" sarà visitabile fino al 22 marzo 2026 presso la chiesa monumentale di San Francesco, con i seguenti orari di apertura: venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.

















Daniele Amoni, fotografo gualdese classe 1949, per oltre quarant’anni ha esercitato la professione di medico-chirurgo. Si avvicina alla fotografia nel 1970 grazie alla prima reflex, dono di suo padre.

Da allora ha ottenuto numerosi riconoscimenti: vincitore di centinaia di concorsi in Italia e all’estero, autore di oltre trenta volumi di arte, storia e reportage, destinatario di prestigiosi attestati in campo internazionale, ha esposto in più di venti città italiane.

Dopo un’accurata opera di restauro, ha arricchito il proprio archivio digitale che oggi conta oltre 25.000 foto d’epoca.

Collaboratore di diverse riviste, è socio fondatore del Gruppo Fotografico Gualdese, nato nel 1984, di cui è stato presidente per i successivi sette anni.

Con i suoi scatti ha contribuito concretamente a promuovere la città, che nel 1995 lo ha insignito del prestigioso Premio Beato Angelo.