Rigali, uomo trovato senza vita in casa: a dare l’allarme i familiari

Un uomo di 51 anni è stato trovato senza vita nella propria abitazione a Rigali, frazione di Gualdo Tadino.

A lanciare l’allarme sono stati i familiari, che non riuscivano più a mettersi in contatto con lui. Preoccupati dal silenzio prolungato, hanno contattato i carabinieri della stazione di Gualdo Tadino che, giunti sul posto, hanno dovuto forzare la porta d’ingresso per accedere all’abitazione.

L’uomo viveva solo con tre cani di razza pit bull. All’arrivo dei militari il corpo era già privo di vita, probabilmente da qualche giorno.

L’ispezione cadaverica effettuata dal medico legale non ha evidenziato segni di violenza, facendo propendere per cause naturali. Si escluderebbe quindi il coinvolgimento di terzi, ma la procura di Perugia ha comunque disposto l’autopsia per accertare con precisione le circostanze del decesso e aprirà un fascicolo contro ignoti come atto dovuto.

Gli animali, rimasti per diverso tempo senza cibo e acqua, hanno in parte danneggiato il cadavere. I tre cani sono stati affidati al servizio veterinario della Usl.

L’autopsia dovrà chiarire anche se l’aggressione da parte degli animali sia avvenuta prima o dopo il decesso, ipotesi quest’ultima ritenuta però più probabile dagli inquirenti.