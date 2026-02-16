Daniele Pecci porta in scena a Gualdo Tadino “Divagazioni e delizie”

Venerdì 20 febbraio alle 20.45 al Teatro Don Bosco di Gualdo Tadino, Daniele Pecci è l’interprete e il regista di Divagazioni e delizie, testo teatrale dell’autore statunitense John Gay: un’opera straordinaria, poetica, ironica, piena di bellezza e malinconia, per una prova attoriale indimenticabile.

Lo spettacolo fa parte della Stagione 25/26 del “Don Bosco”, firmata dal Teatro Stabile dell’Umbria in collaborazione con il Comune di Gualdo Tadino.

Divagazioni e Delizieè formato totalmente da scritti di Oscar Wilde, siano essi romanzi, brevi racconti, commedie, saggi, lettere o semplicemente aforismi.

La bravura dell’autore è stata quella di inventare il presupposto per cui Wilde, nell’ultimo anno della sua vita (1899), uscito dal carcere ed esule in Francia, stanco, grasso, malato e completamente in bancarotta, per cercare di tirare avanti, affitti piccole sale teatrali per dar spettacolo di sé, presentandosi al pubblico parigino come “il mostro”, “lo scandalo vivente”. Daniele Pecci

Una sorta di conferenza autobiografica, a tratti interrotta da piccoli colpi di scena, happenings e contrasti con i due inservienti/macchinisti del teatro.

Seppur velata da una costante malinconia e da un sarcasmo feroce, la prima parte del testo scivola via fra vecchi ricordi, aneddoti, e racconti spesso molto divertenti. La seconda parte invece, attinge a piene mani dal quel doloroso e terribile atto d’accusa che è il De Profundis. Il fatale amore per Lord Alfred Douglas, il processo, il carcere, gli ultimi anni esule tra la Francia e Napoli, la malattia e il presagio della morte ormai imminente.

Scritto negli anni Settanta e interpretato con enorme successo a Broadway e poi in tutto il mondo da Vincent Price, in Italia è famoso per una fortunata edizione di Romolo Valli del 1978 per la regia di Giorgio De Lullo.

