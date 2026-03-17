“Casimiri”, doppio successo ai Campionati di Filosofia: due studenti volano in finale nazionale

L’Istituto “Casimiri” di Gualdo Tadino fa due volte centro ai Campionati di Filosofia che, come ogni anno, coinvolgono studenti del triennio dei vari indirizzi liceali.
Nella gara regionale svoltasi lo scorso 5 marzo, lo studente Maximilian Furman della 5A (Liceo scientifico) si è classificato al primo posto nella sezione in lingua italiana, con un elaborato gnoseologico-teoretico redatto a partire da un passo de I problemi della filosofia di Bertrand Russel, mentre la studentessa Nicole Pesce della 5B (Liceo scientifico scienze applicate) ha vinto la sezione in lingua inglese con un saggio estetico sul concetto di bellezza, sviluppando una traccia tratta da un passo di David Hume.
“Complimenti vivissimi ai giovani “filosofi” ed i più fervidi auguri in vista della finale nazionale, che si svolgerà a Roma il prossimo 17 aprile. Ad maiora!”, scrivono dal Casimiri.