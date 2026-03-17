Referendum giustizia, incontro a Gualdo Tadino con l’ex magistrato Cardella su “Le ragioni del No”

Un momento di confronto pubblico in vista del referendum costituzionale del 22 e 23 marzo è in programma a Gualdo Tadino venerdì 20 marzo alle ore 18:30 presso il CVA Biancospino, dove si terrà l’assemblea pubblica dal titolo “Le ragioni del NO”.

L’iniziativa, promossa nell’ambito del dibattito referendario, vedrà la partecipazione di Massimiliano Presciutti, sindaco di Gualdo Tadino e presidente della Provincia di Perugia, Fausto Cardella, ex magistrato già Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Perugia, ed Emma Pavanelli, parlamentare del Movimento Cinque Stelle.

Particolarmente significativo il contributo di Fausto Cardella, figura di primo piano della magistratura italiana, che ha fatto parte del pool impegnato nelle indagini sulle principali stragi mafiose degli anni ’80 e ’90, tra cui quelle di Capaci e via D’Amelio, oltre alle stragi di Pizzolungo e all’attentato in cui perse la vita Rocco Chinnici.

L’assemblea sarà coordinata da Alessandro Piergentili dello Spi Cgil Alto Chiascio.