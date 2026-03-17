Acli Fossato, ritiro di Quaresima a Fonte Avellana

In vista della Pasqua 2026 il circolo Acli Ora et Labora di Fossato di Vico organizza per domenica 22 marzo il “Ritiro Spirituale di Quaresima” presso l’Eremo di Fonte Avellana nel comune di Serra Sant’Abbondio.
Un appuntamento tradizionale per il circolo fossatano, con la giornata che inizierà alle ore 9 con la partenza dei partecipanti dai luoghi stabiliti. Alle 11 si terrà la celebrazione eucaristica con la comunità monastica, con possibilità di confessarsi prima della messa. Seguirà la visita della storica farmacia.
Alle 12:30 il pranzo nei locali dell’antico refettorio.
Prima della visita della struttura monastica ai piedi del monte Catria, si terrà un incontro con un monaco.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 19 marzo presso la sede del circolo in viale S. Allende a Fossato di Vico o contattando la segreteria organizzativa allo 075 919121 – 333 4064889 oppure via mail all’indirizzo [email protected].
L’eremo verrà raggiunto con mezzi propri, ma sarà valutata la possibilità di organizzare un bus navetta qualora vi siano molte adesioni.