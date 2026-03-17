Giornate FAI di Primavera, gli studenti del Casimiri guideranno i visitatori alla scoperta di San Pellegrino

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Redazione Gualdo News
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Ritorna l’appuntamento con le Giornate di Primavera del FAI. che nel prossimo fine settimana vedranno protagonisti anche gli studenti delle classi terze A, B e C del Liceo Scientifico “Casimiri” di Gualdo Tadino.

Nei giorni di sabato 21 e domenica 22 marzo, grazie alla supervisione della docente di storia dell’arte Erika Ercolanoni, i ragazzi diventeranno apprendisti Ciceroni e guideranno i visitatori alla scoperta del patrimonio artistico e culturale della frazione di San Pellegrino.

Nella giornata di sabato 21 i turni di visita si svolgeranno negli orari 9:30 – 12:30 / 15:00 – 18:00 (ultimo ingresso 17:00), mentre domenica 22 le attività avranno luogodalle9:00 alle 13:00 e dalle15:00 alle 18:00 (ultimo ingresso 17:00).

Un appuntamento da non perdere per tutti i cultori di arte e storia locali ed un’occasione preziosa per gli studenti, che avranno la possibilità di vivere da protagonisti un’esperienza formativa alla scoperta del territorio in cui vivono.

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