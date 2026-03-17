Dall’Umbria all’Alto Adige, Fossato di Vico incontra Vadena per un futuro Patto di Amicizia

Il Comune di Fossato di Vico ha accolto dal 13 al 15 marzo la giunta del Comune di Vadena, in provincia di Bolzano, per una visita istituzionale che ha rappresentato un primo importante momento di incontro tra le due amministrazioni.

A guidare la delegazione altoatesina è stato il sindaco Elmar Oberhofer, accolto dal collega di Fossato di Vico Lorenzo Polidori e da una delegazione dell’amministrazione comunale.

La visita è nata a seguito di alcune interlocuzioni informali avviate nei mesi scorsi tra le due amministrazioni, con l’obiettivo di conoscersi meglio e valutare la possibilità di avviare un percorso che possa portare alla sottoscrizione di un Patto di Amicizia tra i due Comuni.

La delegazione del Comune di Vadena era composta da cinque persone, di cui quattro membri della giunta comunale compreso il sindaco, e il segretario comunale.

Nel corso dei tre giorni di permanenza a Fossato si sono svolti momenti di confronto istituzionale durante i quali le due amministrazioni hanno avuto l’opportunità di conoscersi e di scambiarsi esperienze e buone pratiche amministrative, in un clima di grande cordialità e collaborazione.

Durante la visita gli ospiti hanno inoltre avuto modo di conoscere e apprezzare il territorio fossatano attraverso diverse iniziative e momenti di incontro. In particolare sono state organizzate visite guidate, offrendo agli amministratori di Vadena l’opportunità di apprezzare la storia, le tradizioni e le bellezze del borgo e del territorio.

Alla visita ha partecipato anche una delegazione della neocostituita associazione Amici del Gemellaggio, guidata dal suo presidente Giuseppe Monacelli, che ha affiancato l’amministrazione comunale nelle attività di accoglienza e nei momenti istituzionali e di condivisione.

“Sono stati tre giorni davvero molto belli – ha commentato il sindaco Lorenzo Polidori – che ci hanno permesso di rafforzare i contatti avviati nei mesi scorsi con il sindaco Elmar Oberhofer e con l’amministrazione di Vadena. Occasioni come questa rappresentano un’opportunità preziosa per costruire relazioni tra comunità diverse, basate sulla conoscenza reciproca, sul confronto e sulla collaborazione.”

L’amministrazione comunale di Fossato di Vico ha ringraziato la delegazione del Comune di Vadena “per la visita e per lo spirito di amicizia dimostrato, con l’auspicio che questo incontro possa rappresentare il primo passo verso una collaborazione stabile e duratura tra le due comunità”.