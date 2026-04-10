Fabrizio Moro a Valsorda, l’8 agosto la tappa gualdese di Suoni Controvento

Fabrizio Moro torna live con il tour “Non ho paura di niente Live 2026” e fa tappa al festival estivo di arti performative Suoni Controvento.

L’appuntamento, promosso in collaborazione con il Comune di Gualdo Tadino, è per sabato 8 agosto nel palcoscenico naturale del pianoro di Valsorda.

Dopo i successi delle passate edizioni con i concerti di Ludovico Einaudi, Daniele Silvestri, Fiorella Mannoia, Carmen Consoli e della PFM, Valsorda quest’anno ospiterà il cantautore romano che, in 25 anni di carriera, ha partecipato sette volte al Festival di Sanremo vincendolo nel 2007 tra i Giovani con “Pensa”, brano contro la mafia che gli valse anche il Premio della Critica, e nel 2018 tra i big in coppia con Ermal Meta con “Non mi avete fatto niente”.

In questo periodo è in tv su Rai1 come concorrente della nuova edizione di “Canzonissima“.

In scaletta le canzoni che hanno segnato la sua carriera e i brani contenuti nel nuovo omonimo album in uscita il 14 novembre.

“Continua la grande musica a Valsorda, un luogo ormai iconico e profondamente legato al festival Suoni Controvento – commenta Massimiliano Presciutti, sindaco di Gualdo Tadino – Fabrizio Moro è un grande artista, oggi più che mai sulla cresta dell’onda e molto amato anche dal pubblico più giovane. Sarà, come sempre, un concerto coinvolgente, in un contesto magico e unico al mondo.”

Informazioni e prevendite nel sito ufficiale Suoni Controvento www.suonicontrovento.com