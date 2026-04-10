Fingono di comprare e rubano uno smartphone, due denunciati a Gubbio

Fingono di essere clienti interessati all’acquisto, poi approfittano di un momento di distrazione e portano via uno smartphone da circa 500 euro.

Per questo i Carabinieri della Stazione di Gubbio hanno denunciato in stato di libertà un 58enne eugubino e una 54enne di origine rumena, ritenuti responsabili di furto in concorso ai danni di un negozio di elettronica.

L’episodio risale a pochi giorni fa. I due sono entrati nell’esercizio commerciale simulando interesse per alcuni prodotti tecnologici. Mentre il titolare era impegnato con altri clienti, la donna avrebbe distratto l’attenzione, consentendo al complice di aprire un cassetto e sottrarre il telefono cellulare. Subito dopo si sono allontanati rapidamente dal negozio.

A far scattare le indagini è stata la denuncia del titolare. I carabinieri hanno avviato accertamenti acquisendo e analizzando le immagini del sistema di videosorveglianza interna. Il confronto con la banca dati delle forze di polizia ha permesso di risalire all’identità dei due sospettati.

Alla luce degli elementi raccolti, per entrambi è scattata la denuncia a piede libero alla Procura della Repubblica di Perugia.