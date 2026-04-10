L’11 aprile torna a Nocera Umbra “Adotta un albero”, promosso da Tuber Terrae

Nuove piante dedicate ai bambini con la terza edizione del progetto “Adotta un albero” dell’associazione Tuber Terrae.

Sabato 11 aprile, nel bosco dell’eco-sostenibilità e della speranza “Alfredo Legromanti e Delia Aloisi” di Nocera Umbra, gli studenti delle classi quinte delle scuole primarie di Nocera Umbra, Casebasse e Gaifana dell’Omnicomprensivo “Dante Alighieri” potranno piantumare gli alberi con il loro nome insieme ai tartufai della Tuber Terrae e ai membri degli altri enti che hanno aderito al protocollo d’intesa.

Il progetto prevede che i ragazzini, insieme a chiunque altro vorrà partecipare, adottino la pianta e se ne prendano cura nel tempo. L’appuntamento è alle ore 16 in via Septempedana in località Casa Fiorelli.

Il progetto della Tuber Terrae, che ad oggi vede l’esistenza di tre boschi dell’eco-sostenibilità, coinvolge con la firma di un protocollo d’intesa una ventina di soggetti, fra enti, associazioni e privati, fra cui Comuni, Istituto Omnicomprensivo “Dante Alighieri”, Afor e Umbriaflor.

Quest’anno verranno messe a dimora circa 30 piante tartufigene, comprese querce e tigli, ognuna delle quali verrà dotata di una targhetta di riconoscimento con il nome della persona a cui è dedicata, così che i ragazzi possano continuare a prendersene cura nel tempo.

“Con ‘Adotta un albero’ vogliamo sensibilizzare sui temi ambientali e dare anche un contributo mostrando ai più giovani una via da seguire, sporcandosi le mani nel fare un gesto concreto che si può ripetere e ingrandire nel tempo – spiega il presidente della Tuber Terrae, Francesco Mirti – Infatti piantare un albero e adottarlo serve sia per contribuire pur in piccola parte a compensare la CO2 che produciamo, sia e soprattutto a proporre ai ragazzi un gesto da portare avanti, fatto di cura e attenzione”.