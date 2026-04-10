Fossato di Vico, rinnovata a Happennines la gestione del sistema museale

Da inizio aprile la gestione del sistema museale di Fossato di Vico è stata rinnovata alla cooperativa Happennines, realtà attiva nella valorizzazione del patrimonio culturale del territorio.

L’incarico segue il completamento della procedura di affidamento da parte del Comune e garantisce continuità rispetto alle attività già avviate.

Al centro del percorso gestionale c’è l’Antiquarium Comunale, cuore del patrimonio storico-archeologico di Fossato di Vico. Il museo sarà aperto tutti i fine settimana e nei giorni festivi: il sabato dalle 15.30 alle 18.30, la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.30. Le attività previste includono visite tematiche, percorsi didattici e iniziative rivolte a pubblici diversi.

Proseguiranno e saranno sviluppati anche i percorsi guidati nel centro storico alla scoperta delle bellezze del borgo, pensati per raccontarne la storia, l’identità e le peculiarità architettoniche e per offrire un’esperienza coinvolgente ai turisti.

Rientrano tra le priorità il rafforzamento dei servizi di informazione e accoglienza turistica e la promozione coordinata delle risorse culturali, paesaggistiche ed enogastronomiche del territorio.

Centrale sarà anche la collaborazione tra Happennines e le associazioni culturali locali per la creazione di una rete sinergica finalizzata alla realizzazione di eventi e di progetti condivisi.