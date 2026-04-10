Al Talia convegno sui cortei storici dei Giochi: presentazione dei temi 2026 delle Porte

Domenica 12 aprile alle 17, al Teatro Talia di Gualdo Tadino, l’Ente Giochi de le Porte presenta “Cortei Storici — Custodi di storia ed emozioni”, un pomeriggio di approfondimento sulle sfilate medievali che rendono unica la manifestazione settembrina gualdese.

Nell’occasione saranno anche svelati i temi dei cortei delle Porte che caratterizzeranno l’edizione 2026.

A moderare l’incontro sarà la giornalista Elisabetta Scassellati.

Tre i relatori che guideranno il pubblico alla scoperta dei costumi, degli accessori e della vita del XV secolo.

Andrea Carloni, consulente storico ed editoriale, è presidente dell’Associazione Culturale Imago Antiqua, specializzata nella ricostruzione storica del periodo 1460-1490, e direttore della collana “Living History” per Bookstones Edizioni. Dal 1998 si occupa di ricostruzione storica della seconda metà del Quattrocento italiano, con un archivio fotografico online di oltre 50mila scatti di opere d’arte e reperti originali.

Massimo Gottardi è costumista per produzioni teatrali e cinematografiche, con esperienze al fianco di maestri del settore come Massimo Cantini Parrini, Alessandro Lai e Carlo Poggioli. Dal 1999 collabora con importanti realtà legate ai cortei storici, tra cui Castiglion Fiorentino, Montepulciano e Torrita di Siena.

Completa il panel Giancarla Anselmi, sarta teatrale, cinematografica e di costume per cortei storici, che ha maturato la propria esperienza come aiuto costumista e prima assistente di Cantini Parrini e Lai, oltre a esperienze nel settore bridal.

All’incontro, curato della Commissione Artistica dell’Ente Giochi, parteciperanno anche il sindaco Massimiliano Presciutti, il presidente dell’Ente Giochi de le Porte Christian Severini, l’artista orafa Elisabetta Lupi e i responsabili dei cortei storici delle Porte.