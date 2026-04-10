Ospedale di Branca, donati dal Rotary nuovi saturimetri alla Pediatria

Di
Redazione Gualdo News
-

Sono stati consegnati al reparto di Pediatria dell’ospedale di Branca due saturimetri di ultima generazione che si aggiungono ai dieci già in dotazione, potenziando ulteriormente le attività di monitoraggio dei piccoli pazienti.

La donazione è frutto della collaborazione tra il Rotary Club Gubbio del Distretto 2090, rappresentati dal governatore Roberto Calai e dal presidente Sandro Urbani, e il Rotary Club International Aurore – Distretto 2072, rappresentato dalla presidente Antonella Posta.

L’iniziativa rientra nel “Service Sofia“, promosso dalla vicepresidente del Club Aurore Maily Anna Maria Nguyen, nata da un’esigenza emersa durante il ricovero della figlia presso la struttura.

donazione saturimetri

Alla consegna dei due saturimetri erano presenti la direttrice medica del Presidio ospedaliero, Teresa Tedesco, e il direttore del reparto di Pediatria, Guido Pennoni, che hanno espresso sincera gratitudine per un gesto che rafforza un reparto già riconosciuto come punto di eccellenza.

Un ringraziamento ai Rotary coinvolti per la sensibilità e l’attenzione ai bisogni del territorio è stato rivolto dall’Usl Umbria 1.

Articolo precedente“Apprendisti Filosofi”, gli studenti del Comprensivo riflettono su amicizia e giustizia
Articolo successivoAl Talia convegno sui cortei storici dei Giochi: presentazione dei temi 2026 delle Porte
Redazione Gualdo News
Redazione Gualdo News
https://gualdonews.it
Gualdo News è il nuovo portale di informazione 2.0 della città di Gualdo Tadino.
Facebook Instagram Mail X Youtube

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE