L'”Antica Strada del Sale” prende forma, a Casacastalda illustrato lo stato di avanzamento

Giovedì 9 aprile, nel locale ex Boca’s di Casacastalda, recentemente acquisito dalla Pro Loco, si è tenuto un incontro pubblico per illustrare lo stato di avanzamento del progetto “Antica Strada del Sale”.

All’appuntamento erano presenti l’associazione Voglia di Fare, la Pro Loco, il sindaco di Valfabbrica Enrico Bacoccoli, l’assessore Lorena Caneschi e la popolazione.

L'”Antica Strada del Sale”, nota anche come Salaria o Strada Fabrianese, è il percorso che fin dal Medioevo collegava Perugia ad Ancona lungo quelle che oggi sono le statali 318 e 76.

La via era usata per trasportare il sale dal porto di Ancona verso il centro Italia, dai pellegrini diretti in Terra Santa che s’imbarcavano ad Ancona, e dai mastri cartai fabrianesi per commerciare il loro pregiato prodotto.

Il progetto, fondato sugli studi storici di Carlo Paciaroni, mira a valorizzare i borghi presenti lungo il percorso attraverso un doppio itinerario: uno stradale, percorribile in auto o in moto, e uno ciclopedonale con deviazioni per approfondimenti artistici, storici e culturali.

Per la parte umbra del tracciato stradale la tabellazione è già completata: cartelli turistici su sfondo marrone con la scritta “State percorrendo l’Antica Strada del Sale Perugia-Ancona” segnalano ai viaggiatori il percorso lungo la SS 318.

Il tracciato ciclopedonale è invece ancora in fase di realizzazione, richiedendo tempi e attenzioni maggiori. Il progetto è stato presentato anche alla recente fiera del cicloturismo di Padova di fine marzo.

Le pro loco e le associazioni che si trovano lungo il percorso hanno firmato un protocollo d’intesa, aperto all’adesione di qualsiasi altra realtà associativa interessata a entrarne a far parte.

(Ha collaborato Nicola Chiocci)