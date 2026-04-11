Nocera Umbra, la scrittrice Viola Ardone incontra gli studenti

Venerdì 10 aprile, all’Auditorium Cottoni di Nocera Umbra, gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado del territorio hanno incontrato Viola Ardone, docente del Liceo Scientifico “De Carlo” di Napoli e autrice del libro “Il treno dei bambini”, un bestseller tradotto anche all’estero.

L’evento ha concluso il progetto di continuità scolastica che ha coinvolto le classi 3A e 3B della scuola secondaria di Nocera Umbra, le classi 2D e 3D di Valtopina e il biennio del LSU e ITI. La mattinata è stata aperta dagli interventi del sindaco Virginio Caparvi e del dirigente scolastico Leano Garofoletti, che hanno sottolineato il valore della lettura come strumento di libertà e crescita.

Con “Il treno dei bambini” nel 2019 la scrittrice raggiunge la notorietà letteraria, vincitrice del Premio Wond: una storia straordinaria, dura, di un romanzo che racconta la vicenda poco conosciuta di migliaia di bambini meridionali che, nel secondo dopoguerra, vennero strappati alla miseria e affidati a famiglie del Nord e del Centro.

Durante l’incontro Viola Ardone ha dialogato con i ragazzi, rispondendo alle loro domande e offrendo spunti sul coraggio e sul diventare grandi. Un dialogo diretto che ha reso la letteratura qualcosa di vivo, non solo un testo scolastico.

Il momento più emozionante è arrivato dagli studenti di Valtopina, che hanno condiviso una storia reale del loro territorio: l’adozione di un bambino, vicenda che richiama da vicino quella del protagonista del libro.

A chiudere l’incontro all’autrice sono state donate due tele realizzate dagli studenti, ispirate alle immagini più significative del romanzo.

La giornata è stata organizzata con la collaborazione di Ivana Donati di Fulgineamente e il supporto di Antonio Olivieri di Demea Eventi Culturali.