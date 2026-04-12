Giornata della Gentilezza, a Gualdo Tadino festeggiati i nuovi nati

A Gualdo Tadino si è tenuto domenica 12 aprile il ricevimento in sala consiliare dei nuovi nati in città nel 2025, nell’ambito della Giornata Nazionale della Gentilezza ai Nuovi Nati.

Ad accogliere i piccoli insieme alle loro famiglie il sindaco Massimiliano Presciutti insieme agli assessori Gabriele Bazzucchi e Jada Commodi e le direttrici delle farmacie del territorio: Serena Pizzi della Farmacia Comunale di Cerqueto, Emanuela Lombardi della Farmacia Comunale Calai, Maria Cristina Monacelli della Farmacia Capeci e Maria Luisa Frongillo della Farmacia Montepenna.

E’ così stato dato il benvenuto ai 51 nuovi gualdesi nati nel 2025 ai quali sono stati consegnati dei kit regalo contenenti la tessera della biblioteca comunale, una pergamena ricordo e prodotti omaggio pensati per i primi mesi di vita.

Un gesto reso possibile grazie al contributo della Farmacia Centrale Capeci, della Farmacia Montepenna e delle Farmacie Comunali Calai e Cerqueto, che hanno sostenuto attivamente il progetto.

“È per noi un immenso piacere ritrovarci insieme oggi nella casa comunale per dare il benvenuto nella nostra comunità ai nuovi giovanissimi concittadini gualdesi – ha detto il sindaco Presciutti – Festeggiare i nuovi nati significa celebrare la speranza e il futuro di Gualdo Tadino, offrendo alle famiglie un segno concreto della nostra vicinanza. Ringrazio tutti i bambini e genitori presenti oggi e le farmacie Capeci, Montepenna e Comunali Calai e Cerqueto che hanno sostenuto l’iniziativa”.

“L’accoglienza dei nuovi nati – ha evidenziato l’assessore al welfare e politiche giovanili, Gabriele Bazzucchi – rappresenta per questa amministrazione un atto importante di cittadinanza attiva, che portiamo avanti con la consapevolezza e l’orgoglio di chi investe nel futuro della propria comunità.“

“La Giornata della Gentilezza 2025 si sostanzia in un impegno concreto volto a coniugare le politiche di welfare con la promozione della cultura. Attraverso la proficua sinergia con le farmacie del territorio, offriremo alle famiglie un segno tangibile di vicinanza, unitamente alla tessera della nostra Biblioteca Comunale. Quest’ultimo gesto non è solo simbolico, ma risponde alla volontà politica di stimolare, sin dalla prima infanzia, la partecipazione a percorsi di lettura e intrattenimento consapevole, pilastri fondamentali per la formazione dei cittadini di domani. È nostro fermo obiettivo garantire che ogni nuovo nato sia accolto in un sistema integrato di servizi e valori, all’interno di una comunità coesa che sostiene ed educa le nuove generazioni”, ha concluso Bazzucchi.