Tragedia tra Casacastalda e Sospertole, motociclista di Gualdo Tadino muore in un incidente

Nel primo pomeriggio di domenica 12 aprile, intorno alle 17, un motociclista di 47 anni residente nel territorio comunale di Gualdo Tadino ha perso la vita in un incidente lungo il vecchio tracciato della Perugia-Ancona, tra Casacastalda e Sospertole.

Il centauro avrebbe partecipato alla motoraduno di Casacastalda, svoltosi nella mattinata.

Secondo le primissime ricostruzioni, che sono al vaglio delle forze dell’ordine, l’uomo si era messo in sella alla sua moto in direzione Gualdo Tadino in compagnia di alcuni amici, quando, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo uscendo di strada.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118 con l’elisoccorso. A causa dei traumi riportati dall’uomo il personale sanitario però non ha potuto, purtroppo, che constatarne il decesso.