Alla Rocca Flea “Nessuna di voi è innocente!”, il nuovo libro di Daniele Zucconi sulla caccia alle streghe

Sabato 18 aprile alle ore 11, al Museo Civico Rocca Flea di Gualdo Tadino verrà presentato il volume “Nessuna di voi è innocente!” del docente universitario e storico Daniele Zucconi.

L’iniziativa è promossa dalla Compagnia Balestrieri Waldum, con il patrocinio del Comune di Gualdo Tadino e del Polo Museale.

L’opera si configura come un viaggio rigoroso e necessario attraverso la tragica caccia alle streghe che ha insanguinato l’Europa tra il XIV e il XVII secolo, un periodo buio che ha visto centinaia di migliaia di donne cadere vittime di una repressione spietata.

L’autore Daniele Zucconi guida il lettore nell’analisi di una follia durata oltre tre secoli, mettendo in luce il progressivo e inesorabile passaggio dal sistema penale accusatorio a quello inquisitorio.

In questo mutamento giuridico, il diritto naturale alla difesa venne meno, lasciando spazio a indagini e sentenze preconfezionate dai giudici dell’epoca.

Tra le pagine emerge la figura di Friedrich von Spee, il gesuita e docente universitario che, con coraggio e a rischio della propria vita, levò una voce solitaria per denunciare le nefandezze di un sistema ormai privo di ogni controllo.

La mattinata si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, dell’assessore alla Cultura Gabriele Bazzucchi e del presidente della Compagnia Balestrieri Waldum, Massimo Proietti.

L’incontro sarà coordinato dal segretario della Compagnia, Andrea Vittori, con l’intervento dell’ex presidente Stefano Ragugini.

La presentazione sarà arricchita dalla partecipazione dell’autore e dalle letture curate da Emanuela Lombardi, che permetteranno di immergersi profondamente nel contesto storico narrato.

Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di storia medievale che porta a riflettere su come il pregiudizio e il delirio collettivo abbiano segnato il passato, lasciando tracce indelebili nella storia europea.