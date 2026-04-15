“L’Inno delle Donne” al Don Bosco di Gualdo Tadino, spettacolo e impegno contro la violenza

Una serata di spettacolo e impegno civile, per accendere i riflettori su un tema sempre attuale quale la lotta alla violenza sulle donne, si terrà domenica 19 aprile alle ore 20 al Teatro Don Bosco di Gualdo Tadino che ospiterà “L’Inno delle Donne”, evento patrocinato dal Comune.

Sul palco si alterneranno diversi artisti, dando vita a un programma variegato che unisce danza, musica e testimonianze. Tra i nomi annunciati figura il ballerino Ivan Cottini, che 27 anni ha scoperto di avere la sclerosi multipla e che per il suo impegno personale e sociale è stato insignito dell’onoreficenza di Cavaliere della Repubblica dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Sul palco saliranno anche Gianpaolo delle Donne e il giovane talento Giordano. Spazio anche alla musica con Gennaro e Mariagrazia, finalisti di “The Voice of Italy”. Nel corso della serata è previsto anche un momento dedicato ai più piccoli con la partecipazione di Rumi e Jinu, i celebri “K-pop Demon Hunters“.

L’ingresso è libero, con possibilità di prenotazione del posto al 379 2270793.

L’iniziativa avrà anche una finalità solidale in quanto le donazioni raccolte durante l’evento saranno destinate all’associazione Libertas Margot, impegnata nel sostegno alle vittime di violenza e nella promozione di una cultura del rispetto.

“L’Inno delle Donne non è solo uno spettacolo, ma un segnale forte che la nostra comunità lancia contro ogni forma di prevaricazione – commenta l’assessore al Welfare Gabriele Bazzucchi – Sosteniamo con convinzione questo evento per la sua straordinaria valenza sociale: unire linguaggi artistici differenti per parlare a tutte le generazioni e contemporaneamente fornire un aiuto concreto a chi opera quotidianamente sul campo come l’Associazione Margot. Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare per trasformare una serata di intrattenimento in un potente gesto di solidarietà e consapevolezza”.