Porta San Facondino, Gabriele Caputo e Serena Vecchietti nuovi priori del Palio di Primavera

Saranno Gabriele Caputo e Serena Vecchietti i priori di Porta San Facondino in occasione del Palio di Primavera di Gualdo Tadino che si svolgerà il 5 e 6 giugno e succedono a Giacomo Poldi e Sofia Smacchi, che hanno ricoperto la carica nel 2025.

I due neo priori, che rappresenteranno i colori gialloverdi in occasione del Palio dedicato ai più giovani, sono stati ufficializzati presso la taverna di via Nucci dai priori della Porta Luca Fiorucci e Maria Cristina Cocchi.

“Grazie per aver creduto in noi per ricoprire questo importante ruolo. Cercheremo di assolverlo al meglio delle nostre possibilità e perché no… speriamo di riportare una vittoria che al Palio di Primavera manca da tanti anni. Sarà una bella esperienza“, hanno dichiarato Gabriele Caputo e Serena Vecchietti, visibilmente emozionati e circondati dall’affetto della Porta gialloverde. Tra l’altro Serena Vecchietti e “figlia d’arte” avendo la mamma, Moira Viventi, ricoperto il ruolo di Priora dal 2004 al 2007.

In taverna anche un ideale passaggio di consegne tra i priori del Palio di Primavera degli anni passati in quanto erano presenti anche Giacomo Poldi, Sofia Smacchi, Francesco Lovelli, Jacopo Angeli, Marta Passeri, Chiara Ricci e Sara Candia.

“Siamo orgogliosi, contenti ed emozionati nel presentare i due priori – hanno sottolineato i priori Luca Fiorucci e Maria Cristina Cocchi – Abbiamo incontrato i due giovani priori e li abbiamo trovati carichi e vogliosi di partecipare al Palio di Primavera. Li ringraziamo per la loro disponibilità. Essere Priori e un onore e una responsabilità, si rappresenta la propria Porta e in loro abbiamo visto tanta voglia di fare. Ringraziamo Giacomo Poldi e Sofia Smacchi per la loro disponibilità dello scorso anno. Ora tocca a Gabriele e Serena portare in alto i colori gialloverdi”.

Intanto continua l’attività dei giovani portaioli sia nel preparare le gare del palio che per quanto riguarda gli aspetti del corteo storico in una splendida cornice gialloverde che vede tanti giovani impegnati in queste attività.

“A Gabriele, a Serena, ai giovani giocolieri e a tutti i giovani portaioli va il nostro più grande in bocca al lupo per l’entusiasmante mese che li attende”, concludono dal Comitato gialloverde.

Primo appuntamento che vedrà impegnati i giovani priori Caputo e Vecchietti sarà la Giornata Gialloverde in programma il 31 maggio presso la scuderia delle Valciglie, iniziativa rivolta a giovani e giovanissimi che trascorreranno un pomeriggio cimentandosi con il tiro con l’arco, con la fionda o in groppa ai somari che disputano il Palio di Primavera, accompagnatati dai giocolieri dei Giochi de le Porte.