Nocera Umbra, lo studente Giorgio Giustiniani ai Giochi della Gioventù

Giovedì 9 aprile, al Parco “Don Alberto Seri” di Solomeo, si è svolta la finale regionale di corsa campestre dei nuovi Giochi della Gioventù, evento che ha visto la partecipazione di oltre quattrocento studenti provenienti da tutta l’Umbria.

Tra le scuole presenti anche la Secondaria di primo grado di Nocera Umbra, rappresentata nell’occasione dallo studente Giorgio Giustiniani, accompagnato e guidato dal professore di educazione motoria Matteo Areni.

Lo studente nocerino ha gareggiato nella categoria Cadetti, composta da ragazzi di seconda e terza media, confrontandosi con ben 72 partecipanti provenienti da diversi istituti della regione.

Una prova impegnativa disputata sulla distanza di circa 1700 metri che ha richiesto resistenza, concentrazione e determinazione.

Per il ragazzo si è trattato di un’esperienza altamente formativa, frutto del lavoro svolto durante l’anno scolastico nelle attività di preparazione atletica. Affrontare un percorso campestre di questa lunghezza, insieme a un numero così elevato di coetanei, ha rappresentato un importante banco di prova sia sul piano sportivo che personale.

La giornata si è svolta in un clima di festa e sano agonismo nella splendida cornice verde di Solomeo, confermando il valore educativo dei Giochi della Gioventù, oggi tornati centrali nel mondo della scuola grazie al loro ripristino ministeriale.