Cade durante un’escursione sul Monte Cucco, trasportata a Branca

Intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Umbria nella tarda mattinata di domenica sul Monte Cucco per soccorrere un’escursionista rimasta ferita lungo uno dei sentieri del parco regionale.

L’allarme è scattato poco dopo le 12.30 per una donna che si trovava insieme a un gruppo di escursionisti sul sentiero numero 225, il percorso che collega Pian delle Macinare alla sorgente dell’Acqua Fredda.

Secondo quanto riferito dal SASU, l’escursionista è scivolata durante il cammino, riportando un trauma a un arto inferiore che le ha impedito di proseguire.

Sul posto sono intervenute due squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Umbria provenienti dalle stazioni di Sigillo e Perugia. Raggiunta la donna, i soccorritori hanno effettuato una prima valutazione sanitaria, provvedendo poi alla stabilizzazione della paziente e all’immobilizzazione dell’arto traumatizzato.