Cade durante un’escursione sul Monte Cucco, trasportata a Branca

Intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Umbria nella tarda mattinata di domenica sul Monte Cucco per soccorrere un’escursionista rimasta ferita lungo uno dei sentieri del parco regionale.
L’allarme è scattato poco dopo le 12.30 per una donna che si trovava insieme a un gruppo di escursionisti sul sentiero numero 225, il percorso che collega Pian delle Macinare alla sorgente dell’Acqua Fredda.
Secondo quanto riferito dal SASU, l’escursionista è scivolata durante il cammino, riportando un trauma a un arto inferiore che le ha impedito di proseguire.
Sul posto sono intervenute due squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Umbria provenienti dalle stazioni di Sigillo e Perugia. Raggiunta la donna, i soccorritori hanno effettuato una prima valutazione sanitaria, provvedendo poi alla stabilizzazione della paziente e all’immobilizzazione dell’arto traumatizzato.
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L’escursionista è stata quindi adagiata sulla barella portantina in dotazione al SASU e trasportata lungo il sentiero fino alla località Fonte dell’Acqua Fredda.
Le operazioni di recupero si sono protratte per circa un’ora e mezza e hanno richiesto un notevole impegno da parte delle squadre intervenute a causa della conformazione del terreno e delle caratteristiche del percorso.
Una volta raggiunta la viabilità forestale, la donna è stata trasferita a bordo di un mezzo fuoristrada del Soccorso Alpino fino al punto di incontro con l’ambulanza del 118.
L’escursionista è stata successivamente trasportata all’ospedale di Branca per gli accertamenti e le cure del caso.