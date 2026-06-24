I giorni di San Francesco a Nocera Umbra e Bagnara in mostra presso la Pinacoteca Comunale

Sabato 20 giugno nella Pinacoteca Comunale di Nocera Umbra è stata inaugurata la mostra storico-documentaria dedicata all’VIII Centenario della morte di Francesco d’Assisi. La cerimonia, svoltasi nel Complesso Monumentale di San Francesco, ha richiamato un folto pubblico.

L’esposizione rientra nelle celebrazioni promosse dal Comitato Nazionale per l’VIII Centenario della morte di Francesco d’Assisi.

Il percorso ripercorre le ultime settimane di vita del Santo nel territorio nocerino e in particolare a Bagnara, dove la tradizione colloca il suo passaggio. Il riferimento è a una testimonianza che ricorda “…in uno loco sopra Nocera chiamato loco de Bagnara…”. I visitatori trovano documenti manoscritti, testi a stampa e contenuti multimediali.

L’esposizione rientra nelle celebrazioni promosse dal Comitato Nazionale per l’VIII Centenario della morte di Francesco d’Assisi e dalla Regione Umbria. È stata voluta dal Comune di Nocera Umbra, dall’Università Agraria di Bagnara e dalla Soprintendenza archivistica e bibliografica dell’Umbria.

Il percorso ricostruisce le ultime settimane di vita del Santo nel territorio di Nocera Umbra e in particolare di Bagnara, dove la tradizione colloca il suo passaggio: “…in uno loco sopra Nocera chiamato loco de Bagnara…”.

La mostra raccoglie manoscritti e documenti originali, arricchiti da materiale multimediale, in dialogo con le opere pittoriche dell’Alunno e di Matteo da Gualdo conservate nella pinacoteca.

I documenti provengono dall’Archivio Storico Comunale di Nocera Umbra, dall’Archivio Storico Diocesano di Spoleto, dalla Biblioteca della Porziuncola di Assisi, dalla Biblioteca Storico Francescana della Chiesa Nuova di Assisi e dalla Biblioteca Piervissani di Nocera Umbra. Quest’ultima ha concesso in prestito un Corale del XV secolo, restaurato di recente grazie al contributo CEI dell’8xMille alla Chiesa Cattolica.

La mostra richiama anche il ruolo di archivi e biblioteche nella conservazione della memoria storica. Tutela, catalogazione e valorizzazione delle fonti permettono di tramandare un patrimonio che è parte dell’identità culturale del territorio.

Gli onori di casa sono stati affidati all’assessore alla cultura di Nocera Umbra, Alberto Scattolini, che ha introdotto gli interventi del sindaco Virginio Caparvi e di Lorenzo Perticoni, presidente dell’Università Agraria di Bagnara. I due curatori, Alessandro Bianchi, funzionario della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica dell’Umbria, e Fra Mauro Botti, direttore della Biblioteca Porziuncola di Assisi, hanno illustrato il valore scientifico e spirituale dell’esposizione.

Matteo Bebi, della cooperativa Happenines che gestisce la pinacoteca, ha presentato orari e modalità di visita. La serata si è chiusa con una visita guidata e un momento conviviale offerto ai presenti.

La mostra resterà aperta fino al 12 luglio, tutti i giorni tranne il lunedì, dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 18.30.

La mostra fa parte di “L’ultimo viaggio di Francesco d’Assisi“, un calendario di iniziative aperto il 17 giugno alla Biblioteca Porziuncola.

Il 21 giugno è stato inaugurato anche il Sentiero delle Grotte di Sant’Angelo, ultimo tratto della Via di Francesco, che collega Assisi, Nocera Umbra e Bagnara nella memoria dell’ultimo viaggio del Santo nel 1226.

Sabato 4 luglio, alle 17, la Sala dei Sindaci di Nocera Umbra ospiterà il convegno “L’Ottavo Centenario Francescano nel nome di don Angelo Menichelli”, patrocinato dalla Regione Umbria e dal Comune. L’incontro ricostruirà la presenza dei francescani a Nocera attraverso le ricerche del sacerdote e storico nocerino don Angelo Menichelli.